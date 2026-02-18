Pullback beendet

Aktuell deutet vieles auf eine neue Aufwärtsbewegung hin. Aus technischer Sicht könnte der Index nun Kurs auf die bisherigen Rekordstände von Anfang Juli bei 3.994 Punkten nehmen. Wird auch diese Marke überwunden, eröffnet sich weiteres Potenzial bis in den Bereich von 4.360 Punkten.

Bereits Anfang des Jahres gelang es dem TecDAX, einen temporären Abwärtstrend im Bereich von 3.645 Punkten auf Wochenbasis nach oben zu durchbrechen. Nach dem anschließenden Anstieg bis auf 3.795 Punkte folgte eine erwartbare Korrektur. Dabei fiel der Index noch einmal bis auf 3.535 Punkte zurück, bevor verstärkt neue Käufer einstiegen.

Auf der Unterseite bleibt die Marke von 3.535 Punkten entscheidend. Ein Rückfall darunter könnte zunächst zu Verlusten bis 3.422 Punkte führen. Sollte auch diese Unterstützung nicht halten, käme der längerfristige Aufwärtstrend bei rund 3.297 Punkten ins Spiel.

Fazit: Die jüngste Konsolidierung scheint abgeschlossen. Gelingt der weitere Anstieg, könnten neue Höchststände in greifbare Nähe rücken – doch die genannten Unterstützungsmarken bleiben wichtige Absicherungsniveaus.

Strategie:

_____________________________________________________________________

LONG

_____________________________________________________________________

Stop-Buy-Order : 3.711 Punkte

Kursziel : 3.994 Punkte

Verlustbegrenzung : unter 3.600 Punkten

Renditechance via DY69AP : 85 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

TecDAX-Index (Wochenchart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY69AP Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,09 - 3,29 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 3.382,83 Punkte Basiswert: TecDAX-Index KO-Schwelle: 3.382,83 Punkte akt. Kurs Basiswert: 3.681,04 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 3.994 Punkte Hebel: 11,22 Kurschance: + 85 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DV40M3 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,31 - 3,51 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 4.011,12 US-Dollar Basiswert: TecDAX-Index KO-Schwelle: 4.011,12 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 3.681,04 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 10,48 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.