MTU Aero Engines im Fokus

Aus charttechnischer Sicht bleibt jedoch entscheidend, dass die Handelsspanne zwischen 347,50 Euro auf der Unterseite und 395,80 Euro auf der Oberseite nachhaltig verlassen wird. Erst ein Ausbruch über 395,80 Euro würde ein neues mittelfristiges Kaufsignal liefern. In diesem Fall wären Kursziele bei 431,00 Euro und darüber bei 473,80 Euro möglich.

Für positive Stimmung sorgt unter anderem ein optimistischer Ausblick des französischen Luft- und Raumfahrtkonzerns Safran. Dessen Perspektiven wirken sich offenbar auch auf die Branche insgesamt aus – und damit auf MTU. In der vergangenen Woche gehörte die Aktie mit einem Plus von über drei Prozent sogar zu den stärksten Werten im DAX.

Sollte die Aktie hingegen unerwartet unter 347,50 Euro fallen, droht eine spürbare Korrektur. Dann könnte der Kurs in Richtung des seit 2023 bestehenden Aufwärtstrends bei 322,80 Euro zurücksetzen.

Aktuell gibt es jedoch keine klaren Anzeichen für ein solches negatives Szenario. Die Tendenz bleibt daher vorsichtig positiv – entscheidend ist nun, ob der Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung gelingt.

Trading-Strategie:

LONG

Market-Buy-Order : 400,00 Euro

Kursziele : 421,80/462,40 Euro

Stopp : unter 375,00 Euro

Renditechance via DU61ZM : 155 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

MTU Aero Engines AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU61ZM Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,56 - 3,80 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 363,8076 Euro Basiswert: MTU Aero Engines AG KO-Schwelle: 363,8076 Euro akt. Kurs Basiswert: 400,00 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 462,40 Euro Hebel: 10,51 Kurschance: + 155 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ9QU4 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,63 - 3,87 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 436,6771 Euro Basiswert: MTU Aero Engines AG KO-Schwelle: 436,6771 Euro akt. Kurs Basiswert: 400,00 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 10,35 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.