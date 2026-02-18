Goldpreis
Gold explodiert plus +1,09 % auf 4.930,90 USD
Gold im Höhenflug: +1,09 % plus, aktuell 4.930,90 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-2,36 %
|1 Monat
|+5,65 %
|3 Monate
|+22,08 %
|1 Jahr
|+70,25 %
Ein Rückblick: Wer vor 1 Jahr 10.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 2.896,34USD. Heute, bei 4.930,90USD, wäre daraus ein Vermögen von 17.024,6USD geworden – ein Plus von +70,25 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
Im wallstreetONLINE-Forum dominiert Optimismus: Viele erwarten weitere Goldanstiege (häufiges Ziel ~3.900 USD; Rückkehr unter 3.000 USD wird für unwahrscheinlich gehalten). Minenaktien gelten als unterbewertet und attraktiv. Technische (C=A=C → 3.900) und fundamentale Absicherungs-Argumente werden genannt; Markt habe die Bewegung noch nicht erkannt. Kursentwicklung 14 Tage: nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Gold eingestellt.
Informationen zu Gold
Als knappes Edelmetall ist Gold stark von globalen Makrofaktoren geprägt. Es dient sowohl als Krisenwährung als auch als Anlage zur Wertsteigerung. Der Goldpreis unterliegt Schwankungen durch Zinsen, Konjunkturdaten und geopolitische Spannungen. Neben Anlegern sind Zentralbanken wichtige Käufer auf dem Weltmarkt.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|380,45EUR
|+1,06 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|133,76EUR
|+1,07 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|281,00EUR
|+0,59 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|394,46EUR
|+3,04 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|107,14EUR
|+1,56 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|579,30EUR
|-3,83 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|398,96EUR
|+1,05 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|80,71EUR
|+1,06 %
|Long
|1
|0,00
|136,14EUR
|+2,82 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,573EUR
|-0,09 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.