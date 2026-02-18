Gold explodiert plus +1,09 % auf 4.930,90 USD

+1,09 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,36 % 1 Monat +5,65 % 3 Monate +22,08 % 1 Jahr +70,25 %

Der Markt zeigt klare Stärke: Gold gewinntund erreicht 4.930,90. Investoren setzen verstärkt auf das Edelmetall, was die Rally weiter antreibt.

Ein Rückblick: Wer vor 1 Jahr 10.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 2.896,34USD. Heute, bei 4.930,90USD, wäre daraus ein Vermögen von 17.024,6USD geworden – ein Plus von +70,25 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE-Forum dominiert Optimismus: Viele erwarten weitere Goldanstiege (häufiges Ziel ~3.900 USD; Rückkehr unter 3.000 USD wird für unwahrscheinlich gehalten). Minenaktien gelten als unterbewertet und attraktiv. Technische (C=A=C → 3.900) und fundamentale Absicherungs-Argumente werden genannt; Markt habe die Bewegung noch nicht erkannt. Kursentwicklung 14 Tage: nicht angegeben.