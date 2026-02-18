BERENBERG stuft Norma Group auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Norma Group nach Gesamtjahres-Eckdaten mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Buy" belassen. Der Wandel des Verbindungstechnik-Herstellers sei im Gange, schrieb Yasmin Steilen am Dienstagabend. Da sie angesichts der geplanten Ausschüttung an die Aktionäre nach dem Verkauf des Wassermanagement-Bereichs mehr Aufwärtspotenzial als Abwärtsrisiken sieht, behält sie ihre Kaufempfehlung bei./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 17:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 15,68EUR auf Tradegate (18. Februar 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.
