Silberpreis
Bullenpower: Silberpreis springt auf 75,54 USD
Rally bei Silber: Kurs steigt kräftig um +2,74 % auf 75,54 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-6,54 %
|1 Monat
|-16,10 %
|3 Monate
|+50,66 %
|1 Jahr
|+130,42 %
Ein Rückblick: Wer vor 3 Jahren 10.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 21,71013USD. Heute, bei 75,54USD, wäre daraus ein Vermögen von 34.796,0USD geworden – ein Plus von +247,96 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum dominieren technische Argumente: Einige sehen ein inverses Kopf‑Schulter‑Muster mit einem Ziel von ca. 111–116 USD bei bestätigtem Ausbruch. Gleichzeitig wird Silber kurzfristig unter 9/38‑Tagelinien gehandelt; Unterstützungen/Targets bei ~60–64 USD (100‑Tage) bis 54 USD genannt. Gesamt: gemischte, tendenziell bullische Erwartung bei Ausbruch; 14‑Tage‑Performance (Prozent) fehlt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.
Informationen zu Silber
Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|380,45EUR
|+1,06 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|133,76EUR
|+1,07 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|281,00EUR
|+0,59 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|394,46EUR
|+3,04 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|107,14EUR
|+1,56 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|579,30EUR
|-3,83 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|398,96EUR
|+1,05 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|80,71EUR
|+1,06 %
|Long
|1
|0,00
|133,81EUR
|+1,06 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,573EUR
|-0,09 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.