Bullenpower: Silberpreis springt auf 75,54 USD

+2,74 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,54 % 1 Monat -16,10 % 3 Monate +50,66 % 1 Jahr +130,42 %

Silber steigt innerhalb von 24 Stunden umauf 75,54. Die positive Stimmung unter Investoren sorgt für weiteres Kaufinteresse, das den Aufwärtstrend zusätzlich befeuert.

Ein Rückblick: Wer vor 3 Jahren 10.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 21,71013USD. Heute, bei 75,54USD, wäre daraus ein Vermögen von 34.796,0USD geworden – ein Plus von +247,96 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum dominieren technische Argumente: Einige sehen ein inverses Kopf‑Schulter‑Muster mit einem Ziel von ca. 111–116 USD bei bestätigtem Ausbruch. Gleichzeitig wird Silber kurzfristig unter 9/38‑Tagelinien gehandelt; Unterstützungen/Targets bei ~60–64 USD (100‑Tage) bis 54 USD genannt. Gesamt: gemischte, tendenziell bullische Erwartung bei Ausbruch; 14‑Tage‑Performance (Prozent) fehlt.