    ANALYSE-FLASH

    Berenberg senkt Unilever auf 'Hold' - Hebt Ziel auf 5840 Pence

    • Berenberg hebt Kursziel auf 5840 Pence an nun.
    • Aktien abgestuft von Buy auf Hold wegen Bewert.
    • Umbau abgeschlossen; KGV klar über dem Schnitt.
    HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Unilever von 5600 auf 5840 Pence angehoben, die Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Der Umbau in ein einfacheres, agileres, schneller wachsendes und profitableres Unternehmen als noch vor zwei bis drei Jahren sei abgeschlossen, schrieb Fulvio Cazzol am Dienstagabend in seiner Neubewertung. Und mit dem jüngsten Kursverlauf sei all dies auch angemessen in der Bewertung angekommen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liege inzwischen klar über dem historischen Schnitt und auch der direkten Konsumgüter-Konkurrenz./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 17:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Unilever Aktie

    Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 62,30 auf TTMzero (18. Februar 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unilever Aktie um -0,89 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,89 %.

    Unilever zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,7736. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,71GBP. Von den letzten 7 Analysten der Unilever Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 6.000,00GBP was eine Bandbreite von -29,37 %/+9.530,81 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 5840 Euro




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
