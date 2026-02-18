Berenberg senkt Unilever auf 'Hold' - Hebt Ziel auf 5840 Pence

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Unilever Aktie

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 62,30 auf TTMzero (18. Februar 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unilever Aktie um -0,89 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,89 %.

Unilever zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,7736. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,71GBP. Von den letzten 7 Analysten der Unilever Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 6.000,00GBP was eine Bandbreite von -29,37 %/+9.530,81 % bedeutet.