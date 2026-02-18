    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Uran Report 2025 - Update

    Neue und relevante Informationen zum Download

    Herisau, 18. Februar 2026: KI, das sind nicht nur flüssige Texte, schöne Bildchen und Lebenserleichterung par excellence! – KI ist zugleich auch ein riesiger Energiefresser.  So wird sich der weltweite Energieverbrauch von KI laut der Internationalen Energieagentur (IEA) von entsprechenden KI-Rechenzentren aufgrund der dynamischen Entwicklung im KI-Bereich von 2 bis 3 Prozent des weltweiten Stromverbrauchs bis zum Jahr 2030 mindestens verdoppeln. In den USA werden KI-Anwendungen 2030 geschätzt 10 Prozent des gesamten US-Strombedarfs ausmachen. Ohne grundlastfähigen Strom und Uran geht dabei nichts.

     

    Das Update des Uran Reports 2025 liefert neueste Informationen zu Nachfrage, Preisentwicklung und Investitionschancen bei dem Rohstoff, der als einziger eine emissionsfreie und zugleich grundlastfähige Stromerzeugung möglich macht: Uran

     

    Rohstoffe sind für die Entwicklung von Industrie und Technik weltweit unerlässlich, das macht sie zum begehrten Handelsgut. Die Minen- und Rohstoffexperten der Swiss Resource Capital AG erstellen regelmäßig Spezial-Reports zu den Edelmetallen Gold, Silber, Platin und Palladium, den Batteriemetallen Lithium, Kobalt, Nickel, Zinn und Kupfer sowie zu Uran.

     

    Aktuell steht das Update des Uran Reports 2025 zum kostenlosen Download bereit: www.resource-capital.ch/de/reports/. Es enthält umfassende Informationen zum Uran- und Kernkraftsektor.

     

    Zusätzlich liefert der Report aufschlussreiche Interviews mit exklusiv ausgewählten Experten aus der Branche. Die Vorstellung einer Reihe interessanter Unternehmen, die sich für eine Spekulation auf steigende Uranpreise eignen, vervollständigt den Report.

     

    Alle Spezial-Reports finden Sie hier:

     

    https://www.resource-capital.ch/de/reports/

     

    Über Swiss Resource Capital AG

     

    Die Swiss Resource Capital AG mit Sitz im schweizerischen Herisau ist eine der europaweit führenden Kommunikationsagenturen für Rohstoffunternehmen und fokussiert sich dabei auf den deutschsprachigen Raum. Neben den Spezial Reports bietet die SRC AG als weltweit führender Anbieter auch eigenproduzierte Beiträge im Commodity-TV und Rohstoff-TV.

     

    Das komplette Angebot ist online unter www.resource-capital.ch zu finden, die TV-Beiträge unter https://www.resource-capital.ch/de/mediathek/videos/ sowie alle Spezial Reports unter https://www.rohstoff-reports.com/.

     

    Pressekontakt:

    Swiss Resource Capital AG

    Marc Ollinger

    Poststrasse 1

    9100 Herisau

    Schweiz

    Telefon:  +41 71 354 8501

    Fax: +41 71 560 4271

    E-Mail: info@resource-capital.ch

    Web: www.resource-capital.ch

     

    Dies dient nur zur Information. Keine Gewähr für Angaben, Daten. Keine Haftung. Dies ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Es gilt der Disclaimer/Risikohinweise der Swiss Resource Capital AG wie nachfolgend. Direkte Einsicht kann unter

     

    Disclaimer: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ genommen werden.

     

    Zur Veröffentlichung, honorarfrei. Belegexemplar oder Hinweis erbeten.


    Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
    Englische Originalmeldung
    Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:
    Übersetzung

    Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.



    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
