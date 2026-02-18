BARCLAYS stuft BAYER AG auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer anlässlich des Glyphosat-Vergleichs in den USA mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Erhöhung der Rückstellungen auf insgesamt 11,8 Milliarden Euro dürfte sich positiv auf die Anlegerstimmung auswirken, schrieb Charles Pitman-King am Dienstagabend. Sie umfasse ein deutlich umfangreicheres Spektrum der Rechtsstreitigkeiten wegen des Unkrautvernichters als gedacht. Ein Kernpunkt bleibe aber die noch ausstehende Entscheidung des obersten US-Gerichts, und die Frage, was passiert, wenn sie nicht zugunsten von Bayer ausfällt./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 18:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 18:04 / GMT
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 49,30EUR auf Tradegate (18. Februar 2026, 08:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Charles Pitman-King
Analysiertes Unternehmen: BAYER AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 50
Kursziel alt: 50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
