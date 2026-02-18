BARCLAYS stuft BAYER AG auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer anlässlich des Glyphosat-Vergleichs in den USA mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Erhöhung der Rückstellungen auf insgesamt 11,8 Milliarden Euro dürfte sich positiv auf die Anlegerstimmung auswirken, schrieb Charles Pitman-King am Dienstagabend. Sie umfasse ein deutlich umfangreicheres Spektrum der Rechtsstreitigkeiten wegen des Unkrautvernichters als gedacht. Ein Kernpunkt bleibe aber die noch ausstehende Entscheidung des obersten US-Gerichts, und die Frage, was passiert, wenn sie nicht zugunsten von Bayer ausfällt./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 18:03 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 18:04 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 49,30EUR auf Tradegate (18. Februar 2026, 08:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Charles Pitman-King

Analysiertes Unternehmen: BAYER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 50,00 € , was eine Steigerung von +9,22% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer