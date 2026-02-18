BARCLAYS stuft Tesla auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Tesla mit einem Kursziel von 360 US-Dollar auf "Equal Weight" belassen. Zunächst dürften die Produktions-Stückzahlen für die selbstfahrenden Taxis des Elektroautobauers begrenzt ausfallen, um diese erst einmal zu testen, schrieb Dan Levy in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Aussagen von Konzernchef Elon Musk hätten den für April geplanten Produktionsstart bestätigt./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 04:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 04:05 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 347,8EUR auf Tradegate (18. Februar 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Dan Levy

Analysiertes Unternehmen: Tesla

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 360

Kursziel alt: 360

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



