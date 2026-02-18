BARCLAYS stuft Tesla auf 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Tesla mit einem Kursziel von 360 US-Dollar auf "Equal Weight" belassen. Zunächst dürften die Produktions-Stückzahlen für die selbstfahrenden Taxis des Elektroautobauers begrenzt ausfallen, um diese erst einmal zu testen, schrieb Dan Levy in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Aussagen von Konzernchef Elon Musk hätten den für April geplanten Produktionsstart bestätigt./rob/gl/ag
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 347,8EUR auf Tradegate (18. Februar 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Dan Levy
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 360
Kursziel alt: 360
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
