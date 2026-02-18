Oracle: Ultimative Einstiegschance oder Griff ins fallende Messer?

Doch hinter den kurzfristigen Kursschwankungen braut sich etwas Großes zusammen. Oracle hat angekündigt, zweistellige Milliardenbeträge aufzunehmen, um seine Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI) massiv auszubauen.

Der Tech-Sektor erlebt derzeit einen rasanten Stimmungsumschwung, und kaum ein Unternehmen verkörpert diesen Wandel so sehr wie Oracle . Nachdem die Aktie in der vergangenen Woche mit einem Plus von 12 Prozent gegen den allgemeinen Markttrend schwamm, kehrte am Dienstag Ernüchterung ein: Das Papier verlor 3,9 Prozent und setzte den Abwärtstrend im nachbörslichen Handel fort. Aktuell notiert die Aktie bei 153,97 US-Dollar.

Oracle hat eine massive Schuldenfinanzierung in Höhe von 30 Milliarden US-Dollar auf den Weg gebracht und will damit die Vorherrschaft im Bereich der KI-Cloud-Infrastruktur gewinnen. Experten sehen darin einen mutigen Schritt. Die Analysten von BMO Capital bewerten die Kapitalaufnahme positiv: Durch die Kombination aus Fremdkapital, Stammaktien und Vorzugsaktien dürfte Oracle für das gesamte Jahr 2026 finanziell abgesichert sein. Weitere Kapitalerhöhungen seien vorerst nicht zu erwarten – ein Signal der Stabilität in unsicheren Zeiten.

Analysten im Zwiespalt: Zwischen Kursziel-Kürzung und "Outperform"

Trotz der optimistischen Signale aus der KI-Sparte haben namhafte Analysehäuser ihre Kursziele zuletzt nach unten korrigiert:

- Citizens senkte das Ziel am 5. Februar von 342 auf 285 US-Dollar.

- BMO Capital korrigierte bereits am Vortag von 270 auf 205 US-Dollar.

Warum dieser Pessimismus bei den Zahlen, während die Einstufung weiterhin auf "Outperform" bleibt? Die Experten machen dafür ein komplexes Geflecht aus technischen Faktoren verantwortlich. Die Verzögerungen bei der Finanzierung von Partner OpenAI, technischer Verkaufsdruck durch Pflichtwandelanleihen und Schlagzeilen über mögliche Prüfungen von Rechenzentren in Texas lasten schwer auf dem Kurs. Diese Faktoren überwiegen derzeit die eigentlich positiven Nachrichten über Oracles starke Positionierung im KI-Infrastrukturmarkt.

Die "Untouchables" auf dem Prüfstand

Lange Zeit galten die Oracle-Aktien aufgrund der enormen Verschuldung des Unternehmens als "unantastbar". Aktuell notiert die Aktie immer noch rund 53 Prozent unter ihrem Hoch von 2025. Für mutige Investoren könnte genau hier die Chance liegen. Viele Unternehmen im Umfeld des "OpenAI-Komplexes" wirken im Verhältnis zum langfristigen Potenzial der Künstlichen Intelligenz derzeit günstig bewertet.

Während Wettbewerber wie die "Neocloud"-Anbieter CoreWeave oder Nebius ebenfalls starke Zuwächse verzeichnen, profitiert Oracle von seiner breiten Aufstellung. Von Cloud-Lizenzen über Hardware bis hin zu IT-Services deckt der Konzern die gesamte Wertschöpfungskette ab.

Oracle spielt ein Spiel mit hohem Einsatz. Die kurzfristige Unsicherheit am Markt spiegelt die Angst vor der massiven Verschuldung und regulatorischen Hürden wider. Wer an die langfristige Revolution durch KI-Infrastruktur glaubt, findet bei Oracle ein Unternehmen vor, das zumindest für dieses Jahr finanziert ist und operativ auf Angriff geschaltet ist. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob der Stimmungswechsel von Dauer ist oder ob Oracle zum nächsten großen Sprung ansetzt.

