    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOracle AktievorwärtsNachrichten zu Oracle

    Höhere Schulden als Microsoft

    8201 Aufrufe 8201 0 Kommentare 0 Kommentare

    Schuldenkönig Oracle: Einstiegschance oder Griff ins fallende Messer?

    Oracle schaltet den Turbo ein: Mit einer gigantischen Finanzierungsrunde rüstet sich der Software-Riese für das KI-Zeitalter. Trotz der jüngsten Rallye notiert das Papier noch immer deutlich unter dem Rekordhoch.

    Für Sie zusammengefasst
    Höhere Schulden als Microsoft - Schuldenkönig Oracle: Einstiegschance oder Griff ins fallende Messer?
    Foto: Richard Vogel/AP/dpa

    Der Tech-Sektor erlebt derzeit einen rasanten Stimmungsumschwung, und kaum ein Unternehmen verkörpert diesen Wandel so sehr wie Oracle. Nachdem die Aktie in der vergangenen Woche mit einem Plus von 12 Prozent gegen den allgemeinen Markttrend schwamm, kehrte am Dienstag Ernüchterung ein: Das Papier verlor 3,9 Prozent und setzte den Abwärtstrend im nachbörslichen Handel fort. Aktuell notiert die Aktie bei 153,97 US-Dollar.

    Doch hinter den kurzfristigen Kursschwankungen braut sich etwas Großes zusammen. Oracle hat angekündigt, zweistellige Milliardenbeträge aufzunehmen, um seine Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI) massiv auszubauen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon Inc!
    Short
    215,90€
    Basispreis
    1,08
    Ask
    × 14,28
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    190,83€
    Basispreis
    1,24
    Ask
    × 14,14
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Oracle hat eine massive Schuldenfinanzierung in Höhe von 30 Milliarden US-Dollar auf den Weg gebracht und will damit die Vorherrschaft im Bereich der KI-Cloud-Infrastruktur gewinnen. Experten sehen darin einen mutigen Schritt. Die Analysten von BMO Capital bewerten die Kapitalaufnahme positiv: Durch die Kombination aus Fremdkapital, Stammaktien und Vorzugsaktien dürfte Oracle für das gesamte Jahr 2026 finanziell abgesichert sein. Weitere Kapitalerhöhungen seien vorerst nicht zu erwarten – ein Signal der Stabilität in unsicheren Zeiten.

    Gleichzeitig ist die Schuldenlast mittlerweile so exorbitant, dass sie mit geschätzt über 108 Milliarden US-Dollar sogar deutlich größere Konzerne wie Microsoft (ca. 80 Milliarden US-Dollar) oder Amazon (ca. 65 Milliarden US-Dollar) weit hinter sich lässt. Dabei verfügt Oracle bei Weitem nicht über die zuverlässigen Einnahmen der größeren Tech-Konkurrenten.

    Im Gegensatz zu stabileren Konzernen verbrennt Oracle aktuell durch den extremen Bau von KI-Rechenzentren Milliarden. Der freie Cashflow war zuletzt negativ (ca. -10 Milliarden US-Dollar im Quartal), was die Kreditwürdigkeit unter Druck setzt.

    Analysten im Zwiespalt: Zwischen Kursziel-Kürzung und "Outperform"

    Trotz der optimistischen Signale aus der KI-Sparte haben namhafte Analysehäuser ihre Kursziele zuletzt nach unten korrigiert:

    - Citizens senkte kürzlich das Ziel von 342 auf 285 US-Dollar.

    - BMO Capital korrigierte es von 270 auf 205 US-Dollar.

    Warum dieser Pessimismus bei den Zahlen, während die Einstufung weiterhin auf "Outperform" bleibt? Die Experten machen dafür ein komplexes Geflecht aus technischen Faktoren verantwortlich. Die Verzögerungen bei der Finanzierung von Partner OpenAI, technischer Verkaufsdruck durch Pflichtwandelanleihen und Schlagzeilen über mögliche Prüfungen von Rechenzentren in Texas lasten schwer auf dem Kurs. Diese Faktoren überwiegen derzeit die eigentlich positiven Nachrichten über Oracles starke Positionierung im KI-Infrastrukturmarkt.

    Die "Untouchables" auf dem Prüfstand

    Lange Zeit galten die Oracle-Aktien aufgrund der enormen Verschuldung des Unternehmens als "unantastbar". Aktuell notiert die Aktie immer noch rund 53 Prozent unter ihrem Hoch von 2025. Für mutige Investoren könnte genau hier die Chance liegen. Viele Unternehmen im Umfeld des "OpenAI-Komplexes" wirken im Verhältnis zum langfristigen Potenzial der Künstlichen Intelligenz derzeit günstig bewertet.

    Oracle

    +0,43 %
    -5,30 %
    -20,07 %
    -30,33 %
    -21,86 %
    +60,42 %
    +152,69 %
    +296,98 %
    +7.677,12 %
    ISIN:US68389X1054WKN:871460

    Während Wettbewerber wie die "Neocloud"-Anbieter CoreWeave oder Nebius ebenfalls starke Zuwächse verzeichnen, profitiert Oracle von seiner breiten Aufstellung. Von Cloud-Lizenzen über Hardware bis hin zu IT-Services deckt der Konzern die gesamte Wertschöpfungskette ab.

    Oracle spielt ein Spiel mit hohem Einsatz. Die kurzfristige Unsicherheit am Markt spiegelt die Angst vor der massiven Verschuldung und regulatorischen Hürden wider. Wer an die langfristige Revolution durch KI-Infrastruktur glaubt, findet bei Oracle ein Unternehmen vor, das zumindest für dieses Jahr finanziert ist und operativ auf Angriff geschaltet ist. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob der Stimmungswechsel von Dauer ist oder ob Oracle zum nächsten großen Sprung ansetzt.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 137,03$, was einem Rückgang von -9,85% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Höhere Schulden als Microsoft Schuldenkönig Oracle: Einstiegschance oder Griff ins fallende Messer? Oracle bläst zum Angriff: Mit einer gigantischen Finanzierungsrunde rüstet sich der Software-Riese für das KI-Zeitalter. Trotz eines jüngsten Kursfeuerwerks notiert das Papier noch immer deutlich unter seinem Rekordhoch. Analysten passen ihre Kursziele an.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     