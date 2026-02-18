EZB-Präsidentin Lagarde könnte noch vor Wahl in Frankreich gehen

'FT'
LONDON (dpa-AFX) - Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, dürfte laut einem Pressebericht schon vor dem Ende ihrer achtjährigen Amtszeit zurücktreten. Lagarde wolle noch vor der französischen Präsidentschaftswahl, die im April 2027 stattfinden soll, die EZB verlassen, schrieb die "Financial Times" am Mittwoch. Laut einer mit ihren Überlegungen vertrauten Person möchte Lagarde es dem scheidenden französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) so ermöglichen, noch vor der Wahl einen Nachfolger für eine der wichtigsten Institutionen der Eurozone zu finden. Wann Lagarde ihr Amt niederlegen wird, sei allerdings noch unklar. Eigentlich endet ihr Mandat erst im Oktober 2027 Jahres.
Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg hieß es in einer Email eines EZB-Sprechers, dass Lagarde sich auf ihr Amt konzentriere und noch keine Entscheidung über einen Rücktritt getroffen habe. Bloomberg hatte bereits vor wenigen Tagen berichtet, dass Europas Regierungen auf eine schnelle Neubesetzung des EZB-Chefpostens drängen könnten. Dann könnten sie ihre Vorstellungen von der Besetzung der EZB-Spitze durchsetzen. Denn sollte Frankreich 2027 etwa mit Marine Le Pen oder ihrem Protégé Jordan Bardella eine Präsidentin oder einen Präsidenten der rechtspopulistischen Partei Rassemblement National bekommen, wäre das wohl schwieriger./mis/stk/jha/
Interessante Frage. Ich persönlich versuche mich da weniger von den "News" treiben zu lassen, da die Aussagen der Akteure auch viel Interpretationsspielraum bieten. So auch im letzten Absatz "wir fragen uns ... während wir hoffen ..." dieser Übersetzung einer Reuters-Meldung:
Hier ist die deutsche Übersetzung des Textes (natürlich und idiomatisch formuliert):
Der Bericht zeigte, dass der US-Verbraucherpreisindex im Jahresvergleich um 2,4 % gestiegen ist – etwas unter der von Reuters befragten Ökonomen erwarteten Zunahme von 2,5 %. Diese Nachricht verstärkte die Wetten darauf, dass die Federal Reserve in diesem Jahr mindestens zwei Zinssenkungen vornehmen wird.
Die Daten folgten auf einen überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht vom Mittwoch. Die Fed hatte im vergangenen Monat ihren Leitzins (Übernacht-Zins) im Bereich von 3,50 % bis 3,75 % belassen.
Tim Holland, Chief Investment Officer bei Orion, sagte, der US-Verbraucherpreisindex liege nun deutlich näher am langfristigen Inflationsziel der Fed von 2 % als an 3 %.
EUR/USD Prognosen Update
In der vergangenen Woche hat der Kurs weitere Verluste abgefangen und konnte diese Tendenz in einen (aus Eurosicht ;) ) freundlichen Wochenauftakt umwandeln. Zunächst bietet das Vorjahreshoch jedoch Widerstand, wobei mögliche Impulse aus den US-Wirtschaftsdaten dem Währungspaar am heutigen Mittwoch weiteren Auftrieb geben könnten.
Mögliche Tagesspanne: 1,1880 bis 1,1980
Nächste Widerstände: 1,2082 | 1,2349
Wichtige Unterstützungen: 1,1918 | 1,1874 = Vorwochenhoch | 1,1830 | 1,1766 = Vorwochentief