    'FT'

    EZB-Präsidentin Lagarde könnte noch vor Wahl in Frankreich gehen

    • Lagarde will offenbar vor der Wahl 2027 treten
    • Will Nachfolgerwahl durch Macron und Merz früh
    • EZB: Lagarde fokussiert, Rücktritt noch unklar
    EZB-Präsidentin Lagarde könnte noch vor Wahl in Frankreich gehen
    LONDON (dpa-AFX) - Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, dürfte laut einem Pressebericht schon vor dem Ende ihrer achtjährigen Amtszeit zurücktreten. Lagarde wolle noch vor der französischen Präsidentschaftswahl, die im April 2027 stattfinden soll, die EZB verlassen, schrieb die "Financial Times" am Mittwoch. Laut einer mit ihren Überlegungen vertrauten Person möchte Lagarde es dem scheidenden französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) so ermöglichen, noch vor der Wahl einen Nachfolger für eine der wichtigsten Institutionen der Eurozone zu finden. Wann Lagarde ihr Amt niederlegen wird, sei allerdings noch unklar. Eigentlich endet ihr Mandat erst im Oktober 2027 Jahres.

    Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg hieß es in einer Email eines EZB-Sprechers, dass Lagarde sich auf ihr Amt konzentriere und noch keine Entscheidung über einen Rücktritt getroffen habe. Bloomberg hatte bereits vor wenigen Tagen berichtet, dass Europas Regierungen auf eine schnelle Neubesetzung des EZB-Chefpostens drängen könnten. Dann könnten sie ihre Vorstellungen von der Besetzung der EZB-Spitze durchsetzen. Denn sollte Frankreich 2027 etwa mit Marine Le Pen oder ihrem Protégé Jordan Bardella eine Präsidentin oder einen Präsidenten der rechtspopulistischen Partei Rassemblement National bekommen, wäre das wohl schwieriger./mis/stk/jha/





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
