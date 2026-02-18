BERENBERG stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Hold'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Roche nach Zahlen von 320 auf 340 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die jüngsten positiven Ergebnisse, die es zu bereits etablierten Produkten gegeben habe, spiegelten sich im Aktienkurs des Pharmakonzerns schon wider, schrieb Luisa Hector am Dienstagabend. Tatsächlich sieht die Expertin in der Pipeline eher Risiken./rob/tih/ag
Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 404,3EUR auf Lang & Schwarz (18. Februar 2026, 08:11 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
