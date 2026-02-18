BERENBERG stuft AKZO NOBEL NV auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Der Farbenhersteller komme einer vorteilhaften Verschmelzung mit Axalta Coating Systems näher, schrieb Sebastian Bray am Dienstagabend. Die rasche Erholung nach dem Kurssturz aufgrund der Ergebnisse des vierten Quartals ist seiner Ansicht nach gut begründet. Er bleibt bei seiner Kaufempfehlung in Erwartung, dass die Fusion Anfang 2027 abgeschlossen wird./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 17:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Akzo Nobel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 61,30EUR auf Tradegate (18. Februar 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Sebastian Bray

Analysiertes Unternehmen: AKZO NOBEL NV

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 75

Kursziel alt: 75

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

