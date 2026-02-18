DF Deutsche Forfait Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 18.02.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die DF Deutsche Forfait Aktie. Mit einer Performance von -7,30 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der DF Deutsche Forfait Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -12,74 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -7,30 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

DF Deutsche Forfait AG bietet spezialisierte Außenhandelsfinanzierung und Risikomanagement, fokussiert auf Schwellenländer. Konkurrenten sind Euler Hermes und Coface. Das Unternehmen punktet mit maßgeschneiderten Lösungen für komplexe Märkte.

Obwohl die DF Deutsche Forfait Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +472,03 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die DF Deutsche Forfait Aktie damit um +277,09 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +268,85 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +585,28 % gewonnen.

DF Deutsche Forfait Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +277,09 % 1 Monat +268,85 % 3 Monate +472,03 % 1 Jahr +375,35 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DF Deutsche Forfait Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um extreme Kursvolatilität der DF Deutsche Forfait (Verlauf teils 2€→18€→2€), kurzfristige Zielpreise und Techniken (RT/Targets ~6,50; Prognosen 1–2€, 4–5€, 10–12€, 17–20€), Volumen‑Spikes, Vorwürfe von Pump‑&‑Dump und Dumping durch Großverkäufer sowie Zweifel an einer nachhaltigen fundamentalen Bewertung.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber DF Deutsche Forfait eingestellt.

Informationen zur DF Deutsche Forfait Aktie

Es gibt 12 Mio. DF Deutsche Forfait Aktien. Damit ist das Unternehmen 73,70 Mio. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von DF Deutsche Forfait

BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,09 %. Deutsche Bank notiert im Plus, mit +0,12 %. UniCredit notiert im Minus, mit -0,01 %.

DF Deutsche Forfait Aktie jetzt kaufen?

Ob die DF Deutsche Forfait Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.