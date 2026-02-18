Palo Alto Networks Aktie stürzt brutal ab. Jetzt kaufen? 18.02.2026

Die Palo Alto Networks Aktie notiert aktuell bei 128,28€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -6,92 % nachgegeben, was einem Verlust von -9,54 € entspricht. Die Talfahrt der Palo Alto Networks Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,64 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 128,28€, mit einem Minus von -6,92 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Palo Alto Networks ist ein führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen, bekannt für seine innovativen Next-Generation Firewalls und Cloud-Sicherheitsdienste. Mit einer starken Marktstellung konkurriert es mit Unternehmen wie Cisco und Fortinet. Seine integrierten Sicherheitsplattformen bieten umfassende Bedrohungserkennung und -abwehr, was es von anderen unterscheidet.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Palo Alto Networks mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -26,77 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Palo Alto Networks Aktie damit um -10,23 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,51 %. Im Jahr 2026 gab es für Palo Alto Networks bisher ein Minus von -19,61 %.

Palo Alto Networks Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,23 % 1 Monat -20,51 % 3 Monate -26,77 % 1 Jahr -32,53 %

Informationen zur Palo Alto Networks Aktie

Es gibt 697 Mio. Palo Alto Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 89,41 Mrd. € wert.

Trotz starker Quartalszahlen stürzt Palo Alto Networks ab, weil eine schwache Prognose Zweifel an der teuren KI-Strategie weckt.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cisco Systems und Co.

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,15 %.

Palo Alto Networks Aktie jetzt kaufen?

Ob die Palo Alto Networks Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Palo Alto Networks Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.