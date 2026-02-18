Dax wieder über 25.000 Punkte - Bayer weiter im Fokus

Seit Mitte Januar versucht der Dax, diese Charthürde nachhaltig zu überwinden. Letztlich fehlten bisher die Anschlusskäufe. Kapitalmarktexperte Martin Utschneider vom Broker RoboMarkets sieht das Börsenbarometer mittelfristig weiter in einer Konsolidierung, die langfristige Tendenz zeige einen intakten Aufwärtstrend.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Mittwoch erneut über die runde Marke von 25.000 Punkten klettern. Knapp eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,2 Prozent auf 25.056 Punkte.

Im Fokus dürften auch am Mittwoch die Aktien von Bayer stehen, nachdem die Anleger tags zuvor einen Milliardenvergleich in den USA als weiteren Schritt gefeiert hatten, um die Glyphosat-Akten nach jahrelangen Rechtsstreitigkeiten endlich zu schließen. JPMorgan-Analyst Richard Vosser sieht jedoch noch einige Unsicherheiten und rechnet am Mittwoch nicht damit, dass sich der starke Lauf nahtlos fortsetzt. Nach dem Kursgewinn von mehr als 7 Prozent am Vortag standen die Titel im vorbörslichen Handel auf Tradegate knapp im Minus zum Xetra-Schluss.

Die Papiere des Maschinenbauers Dürr legten nach vorläufigen Jahreszahlen um 2,6 Prozent auf Tradegate zu. Gewinnseitig habe Dürr positiv überrascht, beim Umsatz aber etwas unter den Erwartungen gelegen, so ein Börsianer.

Dem Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland machte 2025 eine schwache Nachfrage im Erstausrüstungsgeschäft zu schaffen. Die Titel verloren vorbörslich auf Tradegate 1,8 Prozent./ajx/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 49,32 auf Tradegate (18. Februar 2026, 08:19 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +7,38 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,80 %. Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 44,93 Mrd.. Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2400 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -44,54 %/+19,79 % bedeutet.



