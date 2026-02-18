BARCLAYS stuft COCA-COLA CO auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Coca-Cola mit einem Kursziel von 83 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Das Management habe eine überzeugende und klare Präsentation zur Wachstumsstrategie des Softdrink-Riesen gegeben, schrieb Lauren Lieberman am Dienstagabend./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 18:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 18:59 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 67,08EUR auf Tradegate (18. Februar 2026, 08:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Lauren Lieberman

Analysiertes Unternehmen: COCA-COLA CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 83

Kursziel alt: 83

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

