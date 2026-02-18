So sieht Warren Buffetts finales Berkshire-Depot aus

Aus der 13F-Meldung geht hervor, dass Berkshire neu bei der New York Times Company eingestiegen ist. Der Konzern erwarb 5,07 Millionen Aktien im Wert von 351,7 Millionen US-Dollar zum Quartalsende. Damit kehrt Berkshire sechs Jahre nach dem Verkauf seines Zeitungsgeschäfts – darunter die BH Media Group und die Buffalo News – zumindest teilweise in die Medienbranche zurück. Die NYT-Aktie legte nachbörslich um mehr als zwei Prozent zu.

Berkshire Hathaway hat im vierten Quartal 2025 mehrere markante Portfolio-Umschichtungen vorgenommen – es war zugleich das letzte Quartal unter der Führung von Warren Buffett, bevor zu Jahresbeginn Greg Abel den CEO-Posten übernahm.

Parallel baute Berkshire bestehende Beteiligungen aus. Der Anteil an Chevron Corporation stieg von 122,1 auf 130,2 Millionen Aktien, was einem Beteiligungswert von rund 19,8 Milliarden US-Dollar entspricht. Auch bei Chubb, einem der weltweit größten börsennotierten Industrie- und Sachversicherer, erhöhte der Konzern seine Position von 31,3 auf 34,3 Millionen Aktien im Wert von 10,7 Milliarden US-Dollar. Zudem wurde die Beteiligung an Domino's Pizza um etwa zwölf Prozent auf 3,35 Millionen Aktien ausgebaut.

Demgegenüber trennte sich Berkshire Hathaway von mehreren großen Beteiligungen. Bei der Bank of America sank der Bestand von 548,1 auf 517,3 Millionen Aktien. Auch bei Apple reduzierte der Konzern seine Position von 238,2 auf 227,9 Millionen Aktien. Der Wert der Apple-Beteiligung lag zum Quartalsende bei 61,96 Milliarden US-Dollar. Damit blieb Apple trotz der Verkäufe die mit Abstand größte Position im Portfolio. Deutlich stärker fiel der Abbau bei Amazon aus: Hier verringerte Berkshire den Bestand von 10 auf 2,28 Millionen Aktien.

Bereits zuvor hatte Berkshire im dritten Quartal eine neue Position bei Alphabet aufgebaut. Ob die jüngsten Umschichtungen noch direkt auf Buffett oder auf seine Investmentmanager zurückgehen, ist unklar. Beobachter werten die Anpassungen auch als möglichen Schritt, das Portfolio für den Übergang in die Ära Abel übersichtlicher zu strukturieren. Buffett bleibt dem Unternehmen als Chairman erhalten.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



