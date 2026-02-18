    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNew York Times (A) AktievorwärtsNachrichten zu New York Times (A)

    Der letzte Akt

    405 Aufrufe 405 0 Kommentare 0 Kommentare

    So sieht Warren Buffetts finales Berkshire-Depot aus

    Zum Abschied setzt Altmeister Warren Buffett neue Akzente: Sechs Jahre nach dem Ausstieg aus dem Zeitungsgeschäft steigt Berkshire wieder ein – während große Tech-Positionen spürbar zurückgefahren werden.

    Für Sie zusammengefasst
    Der letzte Akt - So sieht Warren Buffetts finales Berkshire-Depot aus
    Foto: Chen Yehua - picture alliance / ZUMAPRESS.com

    Berkshire Hathaway hat im vierten Quartal 2025 mehrere markante Portfolio-Umschichtungen vorgenommen – es war zugleich das letzte Quartal unter der Führung von Warren Buffett, bevor zu Jahresbeginn Greg Abel den CEO-Posten übernahm.

    Aus der 13F-Meldung geht hervor, dass Berkshire neu bei der New York Times Company eingestiegen ist. Der Konzern erwarb 5,07 Millionen Aktien im Wert von 351,7 Millionen US-Dollar zum Quartalsende. Damit kehrt Berkshire sechs Jahre nach dem Verkauf seines Zeitungsgeschäfts – darunter die BH Media Group und die Buffalo News – zumindest teilweise in die Medienbranche zurück. Die NYT-Aktie legte nachbörslich um mehr als zwei Prozent zu.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Apple Inc.!
    Long
    239,00€
    Basispreis
    2,30
    Ask
    × 14,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    271,77€
    Basispreis
    0,67
    Ask
    × 14,46
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Parallel baute Berkshire bestehende Beteiligungen aus. Der Anteil an Chevron Corporation stieg von 122,1 auf 130,2 Millionen Aktien, was einem Beteiligungswert von rund 19,8 Milliarden US-Dollar entspricht. Auch bei Chubb, einem der weltweit größten börsennotierten Industrie- und Sachversicherer, erhöhte der Konzern seine Position von 31,3 auf 34,3 Millionen Aktien im Wert von 10,7 Milliarden US-Dollar. Zudem wurde die Beteiligung an Domino's Pizza um etwa zwölf Prozent auf 3,35 Millionen Aktien ausgebaut.

    Demgegenüber trennte sich Berkshire Hathaway von mehreren großen Beteiligungen. Bei der Bank of America sank der Bestand von 548,1 auf 517,3 Millionen Aktien. Auch bei Apple reduzierte der Konzern seine Position von 238,2 auf 227,9 Millionen Aktien. Der Wert der Apple-Beteiligung lag zum Quartalsende bei 61,96 Milliarden US-Dollar. Damit blieb Apple trotz der Verkäufe die mit Abstand größte Position im Portfolio. Deutlich stärker fiel der Abbau bei Amazon aus: Hier verringerte Berkshire den Bestand von 10 auf 2,28 Millionen Aktien.

    Bereits zuvor hatte Berkshire im dritten Quartal eine neue Position bei Alphabet aufgebaut. Ob die jüngsten Umschichtungen noch direkt auf Buffett oder auf seine Investmentmanager zurückgehen, ist unklar. Beobachter werten die Anpassungen auch als möglichen Schritt, das Portfolio für den Übergang in die Ära Abel übersichtlicher zu strukturieren. Buffett bleibt dem Unternehmen als Chairman erhalten.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Der letzte Akt So sieht Warren Buffetts finales Berkshire-Depot aus Zum Abschied setzt Altmeister Warren Buffett neue Akzente: Sechs Jahre nach dem Ausstieg aus dem Zeitungsgeschäft steigt Berkshire wieder ein – während große Tech-Positionen spürbar zurückgefahren werden.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     