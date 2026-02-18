    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Japans Exportwirtschaft profitiert vom KI-Boom - Absatz in die USA sinkt

    Für Sie zusammengefasst
    • Exporte Januar +17% auf 9,2 Bio. Yen wegen KI.
    • Exporte nach China +30% auf 1,55 Bio. Yen Chip
    • Exporte USA -5% auf 1,46 Bio. Yen wegen Zöllen
    TOKIO (dpa-AFX) - Japans Exporte haben im Januar wegen der hohen Chipnachfrage infolge des KI-Booms stärker zugelegt als erwartet. Der Wert der Ausfuhren sei um fast 17 Prozent auf fast 9,2 Billionen Yen (rund 51 Mrd Euro) nach oben geklettert, teilte das japanische Finanzministerium am Mittwoch in Tokio mit. Das ist der stärkste Anstieg seit mehr als drei Jahren. Von Bloomberg befragte Experten hatten im Schnitt nur mit einem Plus von 13 Prozent gerechnet.

    Besonders deutlich zogen die Ausfuhren nach China an. Diese legten wegen der stark gestiegenen Chipausfuhren um fast ein Drittel auf rund 1,55 Billionen Yen zu. Rückläufig waren dagegen die Exporte in die Vereinigten Staaten. Diese fielen vor allem wegen der US-Zölle, die insbesondere Autohersteller wie Toyota belasteten, um fünf Prozent auf 1,46 Billionen Yen./zb/la/jha/





