JPMORGAN stuft DANONE auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone vor den am 20. Februar erwarteten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti rechnet mit einem weiterhin soliden Umsatzwachstum, wie sie am Dienstagabend schrieb. Für 2026 erwartet sie ein flächenbereinigtes Wachstum von 3 bis 5 Prozent sowie eine moderate Verbesserung der wiederkehrenden Margen. Da sich die Aktie jedoch im EU-Lebensmittel- und Konsumgütersektor seit Jahresbeginn am schwächsten entwickelt habe, sollte der Fokus unter anderem auf der Beruhigung hinsichtlich der Cereulid-Krise bei Säuglingsnahrung liegen./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 19:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 72,86EUR auf Tradegate (18. Februar 2026, 07:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: DANONE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 90
Kursziel alt: 90
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
