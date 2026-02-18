DAX zurück über 25 000 Punkten – Stimmungsumschwung an der Wall Street

Die Trendwende in New York sorgt auch für Pluszeichen an den asiatischen Börsen. Während die Börsen in China, Hongkong und Südkorea feiertagsbedingt geschlossen bleiben, halfen in Japan besser als erwartete Zahlen zu den Im- und Exporten und steuerliche Änderungen zur Abschreibungspolitik dem Nikkei zum Sprung über 57 000 Punkte. Auch Rohstoffe und insbesondere die Edelmetalle sind wieder gefragt. Die Angst vor der zerstörerischen Kraft der künstlichen Intelligenz weicht wieder etwas aus den Köpfen und lässt Investoren bei den Aktien vieler Technologiekonzerne zugreifen.

Der positive Stimmungsumschwung an der Wall Street sorgt für neue Dynamik und treibt den Index zur heutigen Handelseröffnung wieder zurück über 25 000 Punkte. Das Pendeln um diese aus psychologischer Sicht entscheidende Marke setzt sich fort, der Kampf zwischen Bullen und Bären auf dem Frankfurter Börsenparkett über den weiteren Trend im DAX ist noch nicht entschieden.

Heute Nachmittag werden unter anderem Zahlen zu Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter und zur Kapazitätsauslastung, zu den Baubeginnen und zur Industrieproduktion in den USA veröffentlicht. Auch das Protokoll der letzten US-Notenbanksitzung dürfte unter den Anlegern Beachtung finden. Das Zinssenkungsthema ist zuletzt wieder stärker in den Vordergrund gerückt. Die schwächeren Zahlen zum Arbeits- und Immobilienmarkt haben die Zinssenkungsbefürworter innerhalb des Notenbankgremiums bereits wieder auf den Plan gerufen. Zeigen auch die heutigen Daten eine Abschwächung der US-Wirtschaft an, dürfte die zunehmende Lockerungsfantasie in der Geldpolitik auch vom Aktienmarkt positiv aufgenommen werden.

Aus technischer Sicht könnte sich der DAX heute in seiner altbekannten Kursspanne zwischen 24 850 und 25 150 Punkten bewegen.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 70% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.

