    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWestern Digital AktievorwärtsNachrichten zu Western Digital

    Für 3,2 Milliarden $ verkauft

    1797 Aufrufe 1797 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nach 1.200-%-Rallye: Bei diesem KI-Überflieger wird jetzt erstmal Kasse gemacht

    Die Speicherknappheit hat Hersteller SanDisk starkes Wachstum und der Aktie einen explosiven Kursanstieg beschert. Doch jetzt werden Anteile verkauft.

    Für Sie zusammengefasst
    Für 3,2 Milliarden $ verkauft - Nach 1.200-%-Rallye: Bei diesem KI-Überflieger wird jetzt erstmal Kasse gemacht
    Foto: ZUMAPRESS.com | La Nacion - picture alliance

    Nachfrage nach Speicherchips explodiert

    Der rasante Auf- und Ausbau von Rechenzentren für KI-Anwendungen sorgt für einen Engpass nicht mehr nur bei Arbeits-, sondern auch bei Massenspeicher. Reihenweise gingen in den vergangenen Monaten Anteile von Unternehmen wie Samsung, Micron und Western Digital durch die Decke.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Western Digital!
    Long
    236,14€
    Basispreis
    4,53
    Ask
    × 6,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    319,42€
    Basispreis
    2,97
    Ask
    × 6,42
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit einem Plus von 1.200 Prozent in den vergangenen 6 Monaten ging es für SanDisk besonders steil bergauf. Das Unternehmen wurde erst 2025 von Western Digital abgespalten und stellte ursprünglich die Endverbrauchersparte dar – Speicherkarten von SanDisk sind fast überall zu finden: In Konsolen, in Videokameras, in Drohnen.

    Doch angesichts der hohen Rechenzentrumsnachfrage richtete SanDisk seinen Fokus neu auf Geschäftskunden aus. Dadurch explodierten die Geschäfte und führten dazu, dass das Unternehmen für 2026 zuletzt eine Monster-Prognose mit Nvidia-Vibes vorlegen konnte.

    3,2 Milliarden US-Dollar schweres Tauschgeschäft

    Der steile Kursanstieg, allein seit dem Jahreswechsel steht ein Plus von knapp 149 Prozent zu Buche, weckt Begehrlichkeiten. Insider haben bislang zwar noch nicht verkauft (mit Ausnahme eines Verwaltungsrats im Dezember, der sich über den Ausführungskurs von 195,14 US-Dollar rückblickend ärgern dürfte), doch jetzt hat SanDisk angekündigt, einen großen Teil der von Western Digital noch gehaltenen Aktien zu verkaufen.

    Zuletzt hielt Western Digital noch rund 5,1 Prozent aller Anteile. Von den rund 7,5 Millionen Stücken sollen nun 5,82 Millionen verkauft beziehungsweise gegen den Erlass von Schulden (Debt-for-Equity-Exchange) eingetauscht werden, wie das Unternehmen am Dienstagabend mitteilte. Der Platzierungspreis liegt mit 545 US-Dollar pro Stück deutlich unter dem Schlusskurs von rund 590 US-Dollar, was am Mittwoch kurzfristig für Abwärtsdruck sorgen könnte.

    Die übrigen 1,7 Millionen Stücke sollen laut der Unternehmensmitteilung zu einem späteren Zeitpunkt verkauft oder den Anlegerinnen und Anlegern von Western Digital zugeteilt werden.

    Western Digital

    +0,90 %
    +7,94 %
    +33,70 %
    +78,51 %
    +450,48 %
    +801,70 %
    +474,33 %
    +778,67 %
    +15.158,32 %
    ISIN:US9581021055WKN:863060

    SanDisk Corporation

    -5,74 %
    +6,80 %
    +41,78 %
    +120,53 %
    +1.345,98 %
    +1.540,53 %
    ISIN:US80004C2008WKN:A411ZM

    SanDisk nur kurz betroffen, Western Digital weiter obenauf

    Die SanDisk-Aktie geriet in der US-Nachbörse geringfügig unter Druck, doch das Minus von zeitweise 2 Prozent ist am Mittwochvormittag bereits Geschichte. Das deutet daraufhin, dass der Markt die Nachricht über den Platzierungspreis von 545 US-Dollar schnell absorbieren könnte.

    Western Digital hingegen legt um rund 1 Prozent zu. Der 3,2 Milliarden US-Dollar schwere Aktienverkauf beziehungsweise -tausch wird die ohnehin fast makellose Unternehmensbilanz mit Nettoverbindlichkeiten von gerade mal 760 Millionen US-Dollar weiter verbessern. Das erlaubt Western Digital gegebenenfalls, seine Produktionskapazitäten auch ohne Fremdkapital zu vergrößern, um vom Rechenzentrumsboom bestmöglich profitieren zu können.

    Fazit: Die "einfachen" Kursgewinne dürften bereits gemacht worden sein

    Nach dem Rekordlauf der SanDisk-Aktie wird jetzt Kasse gemacht. Damit stärkt Western Digital seine finanziellen Möglichkeiten. Für SanDisk dürfte der Verkauf folgenlos bleiben, da die Transaktion am offenen Markt vorbei durchgeführt wird. Daher ist es unwahrscheinlich, dass der Platzierungspreis von 545 US-Dollar im offenen Handel erreicht wird.

    Die Frage, ob man hier noch zuschlagen sollte, gestaltet sich als schwierig. Sowohl Western Digital als auch SanDisk sind wie die übrigen Speicherchip-Hersteller eindeutig überproportional große KI-Profiteure. Nach Rallyes von mehreren 100 Prozent in kürzester Zeit sind die Aktien technisch jedoch stark überkauft und zeigen gefährliche Fahnenstangen während gleichzeitig die Bewertungen optisch zwar günstig, für die stark zyklusabhängigen Speicherchip-Hersteller aber historisch hoch sind.

    Sollte es zu Meldungen über einen Margen-Peak oder gar zu ersten Stornierungen kommen, weil die hohen Investitionsausgaben von Hyperscalern von Investoren nicht mehr gewünscht sind, könnte es hier ganz schnell zu einem Kurskollaps kommen. 

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMax Gross
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Für 3,2 Milliarden $ verkauft Nach 1.200-%-Rallye: Bei diesem KI-Überflieger wird jetzt erstmal Kasse gemacht Die Speicherknappheit hat Hersteller SanDisk starkes Wachstum und der Aktie einen explosiven Kursanstieg beschert. Doch jetzt werden Anteile verkauft.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     