Ruhiger Handel: Kupfer bleibt nahe 12.677,82 USD
Kaum Ausschläge am Markt – Kupfer stabil.
Kupfer London Rolling Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-3,30 %
|1 Monat
|-1,06 %
|3 Monate
|+18,44 %
|1 Jahr
|+34,93 %
Ein Rückblick: Wer vor 1 Jahr 1.000USD in Kupfer London Rolling angelegt hat, zahlte damals 9.396,03USD. Heute, bei 12.677,82USD, wäre daraus ein Vermögen von 1.349,27USD geworden – ein Plus von +34,93 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Kupfer London Rolling
Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt bullisches, fundamentals‑getriebenes Sentiment: Erwartetes strukturelles Angebotsdefizit (sinkende CAPEX, lange Genehmigungszeiten) trifft wachsende Nachfrage (EV, Netze); China zeigt erhöhtes Handelsvolumen und Margenanpassungen. Technisch wird positive Konstellation (über 2-/7‑Jahres‑DMA) und Basenbildung bei Produzenten genannt. 14‑Tage‑Perf.: nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Kupfer London Rolling eingestellt.
Ob ein Investment in Kupfer London Rolling sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Kupfer London Rolling berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Kupfer London Rolling-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.