Green Bridge Metals plant 2026 erstes Bohrprogramm bei 'Serpentine' in Minnesota
Green Bridge Metals startet in Minnesota die nächste Explorationsrunde: Das Kupfer-Nickel-Projekt „Serpentine“ rückt mit einem Phase‑1‑Bohrprogramm in den Fokus.
Foto: Sunshine Seeds - 198506252
- Green Bridge Metals treibt Vorbereitungen für ein Phase‑1‑Diamantkernbohrprogramm auf dem Kupfer‑Nickel‑Projekt „Serpentine“ in St. Louis County, Minnesota vor; Bohrstart geplant für das zweite Halbjahr 2026.
- Lage: „Serpentine“ liegt im Duluth‑Komplex und grenzt unmittelbar an die Lagerstätten „NorthMet“ und „Sunrise“ von NewRange.
- Mineralressource (laut NI 43‑101, Technischer Bericht vom 14.07.2025): vermutete Ressource 279,9 Mio. t mit 0,37 % Cu, 0,12 % Ni, 0,007 % Co (0,53 % CuÄq) plus 21,6 Mio. t in der Kategorie „angedeutet“ mit 0,46 % Cu und 0,16 % Ni (0,69 % CuÄq).
- Umfang des Phase‑1‑Programms: ca. 6–10 Diamantkernbohrlöcher mit insgesamt ~2.000–2.500 m Bohrlänge, typische Bohrtiefen ca. 90 bis >305 m; Foraco‑Bohranlage vorgesehen; Genehmigungsverfahren mit Minnesota DNR für sechs neue Bohrplätze läuft.
- Programmziele und Technik: Prüfung der Wirtschaftlichkeit der MRE, Untersuchung des Beitrags von Platingruppenmetallen (PGM) und Kobalt zur Erhöhung des CuÄq, Positionierung für eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) innerhalb von ~18 Monaten; Einsatz von Down‑hole‑Geophysik, systematischen Multielementanalysen und metallurgischer Planung; einige Bohrungen sollen auch als hydrogeologische Überwachungsbohrungen dienen.
- Risiken und Hinweise: Vermutete Ressourcen sind mit hoher Unsicherheit behaftet und besitzen keine nachgewiesene Wirtschaftlichkeit; die Mitteilung ist eine Marketinginformation (MCS) mit ausgewiesenen Interessenkonflikten — Investitionen gelten als spekulativ und risikoreich.
Der Kurs von Green Bridge Metals Corporation lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,2000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,36 % im Plus.
3 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,1975EUR das entspricht einem Minus von -1,25 % seit der Veröffentlichung.
+2,84 %
-8,14 %
+41,07 %
+259,09 %
+105,73 %
+173,29 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte