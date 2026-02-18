    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGreen Bridge Metals Corporation AktievorwärtsNachrichten zu Green Bridge Metals Corporation
    Green Bridge Metals plant 2026 erstes Bohrprogramm bei 'Serpentine' in Minnesota

    Green Bridge Metals startet in Minnesota die nächste Explorationsrunde: Das Kupfer-Nickel-Projekt „Serpentine“ rückt mit einem Phase‑1‑Bohrprogramm in den Fokus.

    • Green Bridge Metals treibt Vorbereitungen für ein Phase‑1‑Diamantkernbohrprogramm auf dem Kupfer‑Nickel‑Projekt „Serpentine“ in St. Louis County, Minnesota vor; Bohrstart geplant für das zweite Halbjahr 2026.
    • Lage: „Serpentine“ liegt im Duluth‑Komplex und grenzt unmittelbar an die Lagerstätten „NorthMet“ und „Sunrise“ von NewRange.
    • Mineralressource (laut NI 43‑101, Technischer Bericht vom 14.07.2025): vermutete Ressource 279,9 Mio. t mit 0,37 % Cu, 0,12 % Ni, 0,007 % Co (0,53 % CuÄq) plus 21,6 Mio. t in der Kategorie „angedeutet“ mit 0,46 % Cu und 0,16 % Ni (0,69 % CuÄq).
    • Umfang des Phase‑1‑Programms: ca. 6–10 Diamantkernbohrlöcher mit insgesamt ~2.000–2.500 m Bohrlänge, typische Bohrtiefen ca. 90 bis >305 m; Foraco‑Bohranlage vorgesehen; Genehmigungsverfahren mit Minnesota DNR für sechs neue Bohrplätze läuft.
    • Programmziele und Technik: Prüfung der Wirtschaftlichkeit der MRE, Untersuchung des Beitrags von Platingruppenmetallen (PGM) und Kobalt zur Erhöhung des CuÄq, Positionierung für eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) innerhalb von ~18 Monaten; Einsatz von Down‑hole‑Geophysik, systematischen Multielementanalysen und metallurgischer Planung; einige Bohrungen sollen auch als hydrogeologische Überwachungsbohrungen dienen.
    • Risiken und Hinweise: Vermutete Ressourcen sind mit hoher Unsicherheit behaftet und besitzen keine nachgewiesene Wirtschaftlichkeit; die Mitteilung ist eine Marketinginformation (MCS) mit ausgewiesenen Interessenkonflikten — Investitionen gelten als spekulativ und risikoreich.

    ISIN:CA3929211025WKN:A3EW4S





