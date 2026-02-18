ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt Dürr nach Eckzahlen auf 'Outperform'
- Bernstein hält Outperform, Kursziel 39€ 17.02.
- Auftragseingang und bereinigtes EBIT übertroffen.
- Umsatz unter Schätzung, freier Cashflow erhöht
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Dürr nach überraschend vorgelegten Eckzahlen für 2025 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Der Auftragseingang des auf die Autoindustrie ausgerichteten Maschinen- und Anlagenbauers und auch das bereinigte operative Ergebnis hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Philippe Lorrain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Analyst erinnerte zudem daran, dass Dürr bereits vor Weihnachten seine Prognose für den freien Barmittelzufluss angehoben hatte. Lorrain sprach von starken Zahlen, auch wenn der Umsatz seine und auch die Konsensschätzung verfehlt habe./ck/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 18:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 18:50 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Duerr Aktie
Die Duerr Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,04 % und einem Kurs von 23,70 auf Tradegate (18. Februar 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Duerr Aktie um +2,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,30 %.
Die Marktkapitalisierung von Duerr bezifferte sich zuletzt auf 1,66 Mrd..
Duerr zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von -8,33 %/+62,50 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
