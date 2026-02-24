Alle Augen auf: Apple, HP, American Tower, First Solar, Acea und Home Depot

Ihre wichtigsten Termine
Unternehmenstermine
05:00 Uhr, Großbritannien: Standard Chartered, Jahreszahlen
06:00 Uhr, EU: Acea, Kfz-Erstzulassungen 1/26
07:00 Uhr, Schweiz: Temenos Group, Jahreszahle
07:00 Uhr, Deutschland: FMC, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)
07:25 Uhr, Italien: Telecom Italia, Jahreszahlen
07:30 Uhr, Deutschland: SFC Energy, Jahreszahlen (9.00 Call)
07:30 Uhr, Deutschland: Indus Holding, Q4-Umsatz
07:30 Uhr, Deutschland: Elmos Semiconductor, Jahreszahlen (14.30 Capital Markets Day)
07:30 Uhr, Spanien: Telefonica, Jahreszahlen
07:30 Uhr, Frankreich: Forvia, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Deutschland: MTU Aero Engines, Jahreszahlen
09:00 Uhr, Spanien: Endesa, Jahreszahlen
12:00 Uhr, USA: Home Depot, Q4-Zahlen
13:00 Uhr, USA: American Tower, Q4-Zahlen
17:00 Uhr, USA: Apple, Hauptversammlung
17:00 Uhr, USA: Texas Instruments, Capital Markets Day
17:45 Uhr, Italien: Saipem, Jahreszahlen
22:05 Uhr, USA: HP, Q1-Zahlen
Finnland: Amer Sports, Q4-Zahlen
USA: First Solar, Q4-Zahlen
USA: Mosaic, Q4-Zahlen
Konjunkturdaten
07:00 Uhr, Finnland: Arbeitslosenquote 1/26
08:45 Uhr, Frankreich: Geschäftsklima 2/26
08:45 Uhr, Frankreich: Produzentenvertrauen 2/26
10:00 Uhr, Polen: Arbeitslosenquote 1/26
14:00 Uhr, Ungarn: Zentralbank, Zinsentscheid
14:30 Uhr, USA: Philadelphia Fed Non-Manufacturing Activity 2/26
15:00 Uhr, USA: FHFA Hauspreisindex 12/25
16:00 Uhr, USA: Richmond Fed Herstellerindex 2/26
16:00 Uhr, USA: Verbrauchervertrauen 2/26
16:00 Uhr, USA: Lagerbestände Großhandel 12/25 (endgültig)
Zeit Land Relev. Termin 10:00 DEU ifo - Geschäftsaussichten 10:00 DEU ifo - aktuelle Beurteilung 10:00 GBR BoE-Mitglied Lombardelli spricht 10:00 DEU IFO – Business Climate 11:00 EUR Harmonized Index of Consumer Prices (MoM) 11:00 EUR Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Monat) 11:00 EUR Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr) 12:00 DEU German Buba Monthly Report 14:15 GBR BoE's Ramsden speech 19:00 GBR BoE's Dhingra speech
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|10:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Trading-Strategien – einfach umgesetzt
|14:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Aktien-Trading 4 Dummies - 3 Aktien. 2 Experten. 0 Langeweile
|15:15
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|25.02. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
