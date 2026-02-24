    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmerican Tower AktievorwärtsNachrichten zu American Tower

    Alle Augen auf: Apple, HP, American Tower, First Solar, Acea und Home Depot

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Foto: picture alliance / NurPhoto | Artur Widak

    Unternehmenstermine

    05:00 Uhr, Großbritannien: Standard Chartered, Jahreszahlen
    06:00 Uhr, EU: Acea, Kfz-Erstzulassungen 1/26
    07:00 Uhr, Schweiz: Temenos Group, Jahreszahle
    07:00 Uhr, Deutschland: FMC, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)
    07:25 Uhr, Italien: Telecom Italia, Jahreszahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: SFC Energy, Jahreszahlen (9.00 Call)
    07:30 Uhr, Deutschland: Indus Holding, Q4-Umsatz
    07:30 Uhr, Deutschland: Elmos Semiconductor, Jahreszahlen (14.30 Capital Markets Day)
    07:30 Uhr, Spanien: Telefonica, Jahreszahlen
    07:30 Uhr, Frankreich: Forvia, Jahreszahlen
    08:00 Uhr, Deutschland: MTU Aero Engines, Jahreszahlen
    09:00 Uhr, Spanien: Endesa, Jahreszahlen
    12:00 Uhr, USA: Home Depot, Q4-Zahlen
    13:00 Uhr, USA: American Tower, Q4-Zahlen
    17:00 Uhr, USA: Apple, Hauptversammlung
    17:00 Uhr, USA: Texas Instruments, Capital Markets Day
    17:45 Uhr, Italien: Saipem, Jahreszahlen
    22:05 Uhr, USA: HP, Q1-Zahlen
    Finnland: Amer Sports, Q4-Zahlen
    USA: First Solar, Q4-Zahlen
    USA: Mosaic, Q4-Zahlen

    Konjunkturdaten

    07:00 Uhr, Finnland: Arbeitslosenquote 1/26
    08:45 Uhr, Frankreich: Geschäftsklima 2/26
    08:45 Uhr, Frankreich: Produzentenvertrauen 2/26
    10:00 Uhr, Polen: Arbeitslosenquote 1/26
    14:00 Uhr, Ungarn: Zentralbank, Zinsentscheid
    14:30 Uhr, USA: Philadelphia Fed Non-Manufacturing Activity 2/26
    15:00 Uhr, USA: FHFA Hauspreisindex 12/25
    16:00 Uhr, USA: Richmond Fed Herstellerindex 2/26
    16:00 Uhr, USA: Verbrauchervertrauen 2/26
    16:00 Uhr, USA: Lagerbestände Großhandel 12/25 (endgültig)


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 24.02.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    10:00DeutschlandDEUifo - Geschäftsaussichten
    10:00DeutschlandDEUifo - aktuelle Beurteilung
    10:00GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Lombardelli spricht
    10:00DeutschlandDEUIFO – Business Climate
    11:00Euro ZoneEURHarmonized Index of Consumer Prices (MoM)
    11:00Euro ZoneEURKern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Monat)
    11:00Euro ZoneEURKern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr)
    12:00DeutschlandDEUGerman Buba Monthly Report
    14:15GroßbritannienGBRBoE's Ramsden speech
    19:00GroßbritannienGBRBoE's Dhingra speech
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    10:30 WebinarWH SelfInvest: Trading-Strategien – einfach umgesetzt
    14:00 WebinarWH SelfInvest: Aktien-Trading 4 Dummies - 3 Aktien. 2 Experten. 0 Langeweile
    15:15 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    25.02. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    alle Webinare anzeigen »

