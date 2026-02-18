    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    AKTIE IM FOKUS

    Schwung durch Glyphosat-Vergleich ebbt ein wenig ab bei Bayer

    Für Sie zusammengefasst
    • Bayer-Aktie nach Glyphosat-Deal leicht schwach
    • Anleger nehmen Gewinne; Deal kann platzen ggf.
    • Supreme-Urteil über Warnhinweise entscheidend.
    AKTIE IM FOKUS - Schwung durch Glyphosat-Vergleich ebbt ein wenig ab bei Bayer
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei den Bayer-Aktionären scheint sich am Mittwoch die Euphorie vom Vortag über den Glyphosat-Vergleich etwas zu legen. Am Dienstagnachmittag war der Aktienkurs erstmals seit Sommer 2023 fast wieder auf 50 Euro geklettert, nachdem der Pharma- und Agrarchemiekonzern einen umfassenden Sammelvergleich für die US-Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten angekündigt hatte. Zum Handelsschluss hatte dann ein Kursplus von 7,4 Prozent auf 49,31 Euro auf dem Kurszettel gestanden. Am Mittwochmorgen rutschte der Aktienkurs der Leverkusener nun auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um ein Prozent ab.

    Dabei könnten jetzt einige kurzfristig orientierte Anleger erst einmal Kasse machen. Zudem sehen Experten den milliardenschweren Vergleich zwar als weiteren, sehr wichtigen Schritt, um das seit Jahren quälende Thema Glyphosat-Klagen endlich vom Tisch zu bekommen. Sie erinnern jedoch auch an noch offene Fragen. Denn laut dem JPMorgan-Experten Richard Vosser besteht durchaus die Möglichkeit, dass sich zu viele Kläger gegen einen Vergleich entscheiden. Sollten es zu viele sein, würde der gesamte Deal laut Bayer platzen.

    Charles Pitman-King von der Barclays-Bank weist auf die ohnehin noch ausstehende Entscheidung des obersten US-Gerichts hin, von der sich Bayer eine Präzedenzentscheidung erhofft. Offen sei aber, was passiere, wenn die Richter des US Supreme Courts nicht zugunsten von Bayer entscheiden. Die Richter müssen entscheiden, ob Bundesrecht zu Warnhinweisen beim Verkauf der Unkrautvernichter - wie Bayer argumentiert - über dem Recht von Bundesstaaten steht.

    Es geht also im Kern darum, ob hinreichend vor den Risiken im Umgang mit dem Unkrautvernichter gewarnt wurde. Daher sei die Entscheidung des Supreme Court auch so wichtig, so JPMorgan-Experte Vosser. Denn ein für Bayer günstiger Richterspruch würde dann Kläger betreffen, die ihre Ansprüche mit fehlenden Warnhinweisen begründeten und dem vorgeschlagenen Sammelvergleich nicht zustimmten. Und ersteres sei wohl geschätzt die Grundlage für etwa 80 Prozent aller Verfahren./ag/mis/zb

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 49,24 auf Tradegate (18. Februar 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +7,38 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,80 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 44,93 Mrd..

    Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -44,76 %/+19,31 % bedeutet.




