    Rechenzentren im Umbruch

    Zwei Milliarden US-Dollar für KI: Indiens Mega-Wette mit Nvidia

    Yotta investiert mehr als 2 Milliarden US-Dollar in ein KI-Rechenzentrum mit Nvidia-Chips. Der Deal markiert einen Wendepunkt für Indiens Cloud-Markt.

    Foto: CFOTO - CFOTO

    Der indische Rechenzentrumsbetreiber Yotta Data Services plant eines der größten KI-Rechenzentren Asiens, wie Reuters berichtete. Das Unternehmen kündigte am Mittwoch an, mehr als 2 Milliarden US-Dollar in einen neuen KI-Hub zu investieren. Herzstück der Anlage sind die neuesten Blackwell-Ultra-Chips von Nvidia.

    Das Projekt umfasst eine auf vier Jahre angelegte Partnerschaft im Wert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar. Nvidia wird im Rahmen dieser Vereinbarung einen der größten DGX-Cloud-Cluster im asiatisch-pazifischen Raum innerhalb der Yotta-Infrastruktur aufbauen, teilte das Unternehmen mit.

    Standort nahe Neu-Delhi

    Der sogenannte Supercluster soll bis August in Betrieb gehen. Yotta errichtet die Anlage auf seinem Rechenzentrumscampus nahe der indischen Hauptstadt Neu-Delhi. Zusätzliche Kapazitäten kommen aus dem Standort in Mumbai, dem Finanzzentrum des Landes.

    Yotta gehört zur Immobiliengruppe des indischen Milliardärs Niranjan Hiranandani. Das Unternehmen betreibt drei Rechenzentrumscampi in Mumbai, im Bundesstaat Gujarat und nahe Neu-Delhi. In Indien fungiert Yotta als Partner von Nvidia.

    Wettlauf um Indiens KI-Markt

    Der Schritt fällt in eine Phase massiver Investitionen internationaler Cloud-Anbieter. Konzerne wie Microsoft und Amazon bauen ihre KI-Rechenzentrumskapazitäten in Indien deutlich aus. Die Nachfrage nach generativen KI-Diensten steigt rasant. Zugleich treibt die Regierung die Lokalisierung moderner Recheninfrastruktur voran.

    Hinzu kommen verschärfte US-Exportkontrollen für Hochleistungs-KI-Chips. Diese haben globale Lieferketten neu geordnet. Unternehmen intensivieren deshalb ihre Partnerschaften in strategisch wichtigen Märkten wie Indien.

    Mit dem Milliardenprojekt positioniert sich Yotta als zentraler Infrastrukturpartner im wachsenden KI-Ökosystem des Landes. Der Ausbau könnte Indien im globalen Wettbewerb um Rechenleistung deutlich nach vorne bringen.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Saskia Reh
