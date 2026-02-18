Japanische Börse erholt

TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Mittwoch leicht zugelegt. Da an den Börsen Chinas, Taiwans und Südkoreas feiertagsbedingt weiterhin kein Handel stattfand, verlief das Geschäft ruhig.

Der japanische Nikkei-225 zog um ein Prozent auf 57.143,84 Punkte an. Die Marktstrategen der Deutschen Bank sprachen von einer Erholung von den vorherigen Verlusten. Günstige Signale gab es dabei von der Konjunktur. Japans Exporte hatten im Januar wegen der hohen Chipnachfrage infolge des KI-Booms stärker zugelegt als erwartet. Besonders deutlich zogen dabei die Ausfuhren nach China an.