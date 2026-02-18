    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Großbritannien

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Inflation sinkt deutlich auf 3 Prozent

    Für Sie zusammengefasst
    • Inflation GB: 3,0% YoY, rückläufig seit Dez...
    • Monatsrate -0,5% MoM; Transport & Food sinken.
    • Kernrate 3,1% YoY; Zinssenkung im März möglich
    Großbritannien - Inflation sinkt deutlich auf 3 Prozent
    Foto: Siarhei - 356130783

    LONDON (dpa-AFX) - In Großbritannien hat sich die Inflation zu Jahresbeginn wie erwartet spürbar abgeschwächt. Im Januar legten die Verbraucherpreise im Jahresvergleich nur noch um 3,0 Prozent zu, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Dies war von Analysten im Schnitt prognostiziert worden. Im Dezember waren die Preise noch um 3,4 Prozent gestiegen.

    Damit hat die Teuerung in der zweitgrößten europäischen Volkswirtschaft den niedrigsten Wert seit März letzten Jahres erreicht. Die Inflation liegt zwar immer noch deutlich über der von der britischen Notenbank anvisierten Zielmarke von zwei Prozent. Gleichwohl könnten die Preisdaten der Bank of England nun ein weiteres Argument für eine Zinssenkung im März geben. Bereits am Dienstag waren Daten zum Arbeitsmarkt mau ausgefallen, was für eine Ankurbelung der Wirtschaft durch die Geldpolitik spricht.

    Im Monatsvergleich fielen die britischen Verbraucherpreise im Januar um 0,5 Prozent. Auch dies hatten Analysten erwartet. Die Bereiche Transport sowie Lebensmittel und alkoholfreie Getränke trugen am stärksten zum Rückgang der Preise bei.

    Eine kleine Überraschung aber gab es beim Blick auf die Kernrate der britischen Inflation, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Lebensmittel herausgerechnet werden. Hier meldete das Statistikamt im Jahresvergleich nur einen leichten Rückgang um 0,1 Prozentpunkte auf 3,1 Prozent. Analysten hatten mit einem Wert von 3,0 gerechnet./la/Stk





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Großbritannien Inflation sinkt deutlich auf 3 Prozent In Großbritannien hat sich die Inflation zu Jahresbeginn wie erwartet spürbar abgeschwächt. Im Januar legten die Verbraucherpreise im Jahresvergleich nur noch um 3,0 Prozent zu, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Dies war von …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     