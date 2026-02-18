Microsoft investiert weitere 50 Milliarden in den KI-Ausbau

Die Investition soll laut Unternehmensangaben die breite Einführung künstlicher Intelligenz beschleunigen und zugleich lokale Innovationsökosysteme stärken.

Der US-Technologiekonzern Microsoft plant, bis zum Ende des Jahrzehnts rund 50 Milliarden US-Dollar zu investieren, um den Zugang zu KI-Technologien in Entwicklungs- und Schwellenländern deutlich auszuweiten. Die Ankündigung erfolgte im Rahmen des India AI Impact Summit und unterstreicht die wachsende Bedeutung aufstrebender Märkte für die nächste Phase der KI-Expansion.

Fünf-Punkte-Plan

Kernstück der Strategie ist ein fünfteiliger Maßnahmenkatalog. Microsoft will Menschen durch technologische Bildung und Kompetenzprogramme fördern – insbesondere an Schulen und in gemeinnützigen Organisationen. Parallel soll die Entwicklung multilingualer und multikultureller KI-Modelle vorangetrieben werden, um Anwendungen besser an regionale Bedürfnisse anzupassen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf lokalen KI-Innovationen, die konkrete gesellschaftliche Herausforderungen adressieren sollen. Zudem plant das Unternehmen, die Verbreitung von KI systematisch zu messen, um politische Entscheidungen und zukünftige Investitionen datenbasiert steuern zu können.

Afrika im Zentrum neuer KI-Programme

Parallel kündigte Microsoft eine neue KI-Initiative zur Verbesserung der Ernährungssicherheit in Subsahara-Afrika an. Das Programm startet in Kenia und soll später auf weitere Länder der Region ausgeweitet werden. KI-gestützte Analysen könnten dort unter anderem Ernteprognosen verbessern, Lieferketten optimieren und Risiken durch Klimaschwankungen früher erkennen.

Indien als neues Zentrum der globalen KI-Strategie

Die Ankündigung fällt in eine Phase, in der Indien versucht, sich als zentraler Akteur im weltweiten KI-Wettbewerb zu etablieren. Premierminister Narendra Modi nutzt den Gipfel, um internationale Investitionen anzuziehen und das Land als Entwicklungsstandort für fortschrittliche Modelle zu positionieren.

Bereits im Vorjahr hatte Microsoft Investitionen in Höhe von 17,5 Milliarden US-Dollar in Indien angekündigt.

Marktreaktion

Die Aktie von Microsoft schloss zuletzt 1,1 Prozent schwächer bei 396,8 US-Dollar und spiegelte damit die anhaltende Nervosität angesichts hoher Investitionen in KI-Infrastruktur wider. Trotz kurzfristiger Belastungen durch steigende Ausgaben sehen viele Analysten die Strategie jedoch als langfristige Wachstumswette.

Marktbeobachter verweisen darauf, dass der Ausbau neuer Nutzergruppen, der Aufbau zusätzlicher Cloud-Kapazitäten sowie vertiefte Partnerschaften mit Regierungen und Institutionen die Grundlage für künftige Umsatzimpulse schaffen könnten.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 336,5EUR auf Tradegate (18. Februar 2026, 08:57 Uhr) gehandelt.



