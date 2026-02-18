Critical Infrastructure Technologies unterzeichnet Absichtserklärung mit H. Cegielski – Poznan S.A. zur Etablierung einer strategischen Nexus 20-Partnerschaft in Polen

Vancouver, BC – 18. Februar 2026 / IRW-Press / Critical Infrastructure Technologies Ltd. (CSE: CTTT) (OTC: CITLF) (FWB: X9V) („CiTech“ oder das „Unternehmen“), ein führender Entwickler autonomer, leistungsstarker mobiler Kommunikations- und Sicherheitsplattformen, freut sich, die Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit H. Cegielski – Poznań S.A. (HCP), einer Tochtergesellschaft von Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (PGZ), einem der führenden Verteidigungs- und Industriekonzerne Polens, bekannt zu geben. HCP mit Firmenzentrale in Poznań ist ein traditionsreiches und strategisch bedeutendes Produktionsunternehmen im polnischen Verteidigungssektor. Ziel ist es, eine langfristige strategische Partnerschaft aufzubauen, die sich auf die Produktion und den Einsatz der autonomen Plattform Nexus 20 in Mittel- und Osteuropa konzentriert.

Die Absichtserklärung folgt auf die Unterzeichnung einer Geheimhaltungsvereinbarung zwischen den Parteien und ist Ausdruck der gemeinsamen Absicht, die Nexus 20-Technologie von CiTech mit den etablierten Fertigungs-, Integrations- und Support-Kapazitäten von HCP zu kombinieren, um den Anforderungen der polnischen Streitkräfte und der NATO-Ostflanke gerecht zu werden.

Umfang der beabsichtigten Zusammenarbeit

Im Rahmen der Absichtserklärung haben CiTech und HCP die Absicht, in den folgenden Bereichen zusammenzuarbeiten:

Produktion und Montage: Etablierung von HCP als Fertigungs- und Integrationszentrum für die Nexus 20-Plattformen in der Region Mittel- und Osteuropa (MOE).

Technologietransfer: Ermöglichung und Unterstützung des Transfers von technischem Know-how, um eine qualitativ hochwertige lokale Wartung, Schulung und operative Unterstützung zu gewährleisten.

Strategische Marktexpansion: Nutzung der Position von HCP innerhalb der PGZ-Gruppe sowie der internationalen Partnerschaften von CiTech zur Akquise von Regierungs- und Verteidigungsaufträgen.

Geplante Meilensteine

Die Absichtserklärung umreißt einen ersten Fahrplan zur Weiterentwicklung der Partnerschaft, unter anderem:

• März 2026: Besuch von Brenton Scott, CEO von CiTech, in der HCP-Firmenzentrale in Poznań, um die kommerziellen, technischen und logistischen Vorbereitungen voranzubringen und abzuschließen.

• Mai 2026: Lieferung der ersten Nexus 20-Prototypeneinheit an das HCP-Werk in Poznań zur technischen Evaluierung, Schulung und Demonstration des Proof-of-Concept für regionale Interessengruppen.