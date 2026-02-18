Trotz des starken Kursanstiegs besteht weiterhin Potential!

Siemens Energy profitiert derzeit stärker als jede andere Organisation von der Transformation der Energieinfrastruktur. Die dezentrale Stromerzeugung durch erneuerbare Technologien wie Solar- und Windenergie erfordert einen Ausbau der Stromnetze. Um das Netz auch während sogenannter Dunkelflauten – Phasen mit geringem Wind- und Solarstromangebot – stabil zu halten, setzen viele Länder auf Gaskraftwerke, die innerhalb von Sekunden zugeschaltet werden können. Vor diesem Hintergrund verzeichnet das Geschäft mit Gasturbinen eine außergewöhnliche Nachfrage. Die Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy von 170 auf 180 Euro angehoben und die Einstufung auf „Buy“ bestätigt. Dies entspricht einem Kurspotenzial von derzeit 12 Prozent, ohne Hebelwirkung.

Allein im Jahr 2025 verzeichnet der Energietechnikkonzern Siemens Energy (ENR) ein Kursplus von rund 144 Prozent. Schwierigkeiten bei der Tochtergesellschaft Gamesa führten am 26. Oktober 2023 zum Allzeittief der ENR-Aktie bei 6,40 Euro. Seitdem ist der Kurs um etwa 2,416 Prozent gestiegen und liegt aktuell bei rund 161,05 Euro. Dabei hat die Kursentwicklung die Seitwärtsphase von Anfang Oktober bis Ende November 2025 hinter sich gelassen und ein neues Allzeithoch bei 165,70 Euro markiert. Längerfristig betrachtet hält sich der Kurs seit Anfang 2024 über der 200-Tage-Linie, die den Aufwärtstrend definiert. Zuletzt hat sich die Kursentwicklung sogar von dieser Linie weiter nach oben entfernt. Dies könnte dazu führen, dass eine leichte Konsolidierung wahrscheinlicher ist als eine weitere Aufwertung im Stile der vergangenen Monate. Unter dem Strich könnte aber der von der Deutschen Bank Research postulierte Wert von 180 Euro angesteuert werden. Als Unterstützung hat sich der Bereich um 136,20 Euro etabliert. Fundamental betrachtet liegt die Konsensschätzung für den Bilanzgewinn je Aktie im Geschäftsjahr 2027/28 derzeit bei 6,95 Euro. Dies entspricht einem Anstieg von 81 Prozent im Vergleich zum Geschäftsjahr 2025/26 und führt zu einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,31 für 2027/28.

Siemens Energy AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Der Aktienkurs von Siemens Energy hat aktuell einen Lauf. Der Aufwärtstrend ist seit Anfang 2024 intakt. Mit einem Open End Turbo Long (WKN JZ2RZB) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie der Siemens Energy AG in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,69 profitieren. Das Ziel sei bei 180,01 Euro angenommen (6,25 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 27 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 149,50 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 3,20 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,6 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JZ2RZB Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 4,35 – 4,37 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 117,00 Euro Basiswert: Siemens Energy AG KO-Schwelle: 117,00 Euro akt. Kurs Basiswert: 161,05 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 6,25 Euro Hebel: 3,69 Kurschance: + 43 Prozent Quelle J.P. Morgan

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.