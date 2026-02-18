JEFFERIES stuft DANONE auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Buy" belassen. Mit dem Quartalsbericht am 20. Februar erwartet Analyst David Hayes weitere Klarheit über die potenziellen Auswirkungen der jüngsten Rückrufe von Säuglingsnahrung. Aktuell schätzt er, dass der Rückruf etwa 2 Prozent des Konzernumsatzes im Geschäftsjahr 2026 ausmachen könnte, wie er am Mittwoch schrieb./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 01:40 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 01:40 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 72,32EUR auf Tradegate (18. Februar 2026, 09:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: David Hayes

Analysiertes Unternehmen: DANONE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 86

Kursziel alt: 86

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



