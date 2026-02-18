Achtung! Nicht Alles was glänzt kann Gold toppen! Palantir, Strategy und SAP versus Barton Gold und QMines

Ist Gold in der neuen Realität angekommen? Seit einigen Wochen entlädt sich die Volatilität im Gold- und Silbermarkt schon fast spektakulär. Denn nach jahrelanger Stagnation explodieren die Preise seit Mitte 2025 regelrecht nach oben, ein Aufschwung, der etablierte Gewissheiten erschüttert. Produzenten suchen händeringend nach neuen Projekten, um dem Preisansturm zu folgen, während einige Short-Schieflagen selbst große Banken in die Enge treiben. Physisches Metall wird knapp, neue Investoren pochen auf greifbare Werte und die großen Termine im Frühjahr und Herbst rücken näher. Alte Korrelationen zu Zinsen verblassen, stattdessen weben Zentralbankkäufe und Fiatgeld-Skepsis ein neues Narrativ. Hinzu kommt: Prognosen von Experten wie HSBC und Goldman Sachs malen ein Bild anhaltender Stärke über 5.000 USD. Für Anleger lauern Chancen bei expandierenden Minern und physischem Gold doch die Wogen der Volatilität fordern einen kühlen Kopf. Ob Tech-Titel in diesem Umfeld neue Rekorde erklimmen werden ist fraglich, denn womöglich hat die große Rotation längst begonnen.

Gold 5.000 USD – Die neue Bestmarke wird zur neuen Normalität

Investoren stehen womöglich vor einer der größten Portfolio-Rotationen der letzten Jahre. Denn Publikums-Lieblinge wie Nvidia, Palantir, Microsoft oder Apple haben ihre Hochs aus dem Jahr 2025 nicht mehr toppen können. Gleichzeitig haben Edelmetalle mit 122 USD im Silber und 5.600 USD in Gold zu den Top-Performern auflaufen können. Ist die die Ära der Tech-Stocks damit vorbei? Sicherlich nicht, dennoch hat der Goldpreis hat in den letzten Jahren außergewöhnlich hohe Niveaus erreicht, weil das Edelmetall heute von wesentlich mehr als nur klassischen Zins- und Renditefaktoren getrieben wird, sondern von Vermögenseffekten mit globaler Reichweite.

Historisch galt ein Rückgang realer Renditen als starker Preistreiber für Gold, doch diese Beziehung hat sich in jüngster Zeit abgeschwächt, da neue Käufergruppen, darunter Retail-Investoren und institutionelle Anleger, den Markt mit zusätzlicher Nachfrage fluten. Gleichzeitig bauen viele Zentralbanken ihre Goldreserven deutlich aus, was eine strukturelle Unterlegung des Preises schafft, da staatliche Käufer weniger preissensibel sind und langfristig Reserven diversifizieren. Diese offiziellen Käufe sind seit 2022 ungewöhnlich hoch und tragen dazu bei, dass Gold selbst in Phasen, in denen traditionelle Signale wie sinkende Anleiherenditen nicht wirken, stabil bleibt oder weiter steigt. Auch geopolitische Spannungen und makroökonomische Unsicherheiten treiben die Nachfrage, denn Anleger suchen in Zeiten von Handelskonflikten, regionalen Krisen oder unklarer Geldpolitik Sicherheit in einem Vermögenswert ohne Gegenparteirisiko. Ob die hohe physische Nachfrage an den Terminmärkten weiterhin gestemmt werden kann, muss sich nach mehreren schwierigen Settlement-Terminen aber erst zeigen. Silber jagte so im Januar auf einen nie erreichte Bestmarke von 122 USD.