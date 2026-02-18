    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBrenntag AktievorwärtsNachrichten zu Brenntag

    Besonders beachtet!

    189 Aufrufe 189 0 Kommentare 0 Kommentare

    Brenntag Aktie weiter abwärts - 18.02.2026

    Am 18.02.2026 ist die Brenntag Aktie, bisher, um -4,87 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Brenntag Aktie.

    Besonders beachtet! - Brenntag Aktie weiter abwärts - 18.02.2026
    Foto: Brenntag SE

    Brenntag ist ein führender Chemiedistributor mit einem breiten Produktportfolio und globaler Präsenz. Wichtige Konkurrenten sind Univar Solutions und IMCD Group. Brenntags Alleinstellungsmerkmale sind sein globales Netzwerk und maßgeschneiderte Dienstleistungen.

    Brenntag Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 18.02.2026

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -4,87 % verliert die Brenntag Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,77 %, geht es heute bei der Brenntag Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Brenntag SE!
    Long
    54,07€
    Basispreis
    0,04
    Ask
    × 13,74
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    61,51€
    Basispreis
    0,72
    Ask
    × 12,78
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Brenntag in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +19,52 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,13 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,71 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Brenntag +15,18 % gewonnen.

    Brenntag Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,13 %
    1 Monat +14,71 %
    3 Monate +19,52 %
    1 Jahr -11,00 %

    Informationen zur Brenntag Aktie

    Es gibt 144 Mio. Brenntag Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,86 Mrd. € wert.

    Brenntag Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Brenntag Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Brenntag Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Brenntag

    -5,11 %
    -6,37 %
    +14,71 %
    +19,52 %
    -11,00 %
    -21,61 %
    -12,33 %
    +30,44 %
    +217,94 %
    ISIN:DE000A1DAHH0WKN:A1DAHH



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Brenntag Aktie weiter abwärts - 18.02.2026 Am 18.02.2026 ist die Brenntag Aktie, bisher, um -4,87 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Brenntag Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     