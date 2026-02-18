Brenntag Aktie weiter abwärts - 18.02.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -4,87 % verliert die Brenntag Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,77 %, geht es heute bei der Brenntag Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Brenntag ist ein führender Chemiedistributor mit einem breiten Produktportfolio und globaler Präsenz. Wichtige Konkurrenten sind Univar Solutions und IMCD Group. Brenntags Alleinstellungsmerkmale sind sein globales Netzwerk und maßgeschneiderte Dienstleistungen.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Brenntag in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +19,52 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,13 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,71 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Brenntag +15,18 % gewonnen.

Brenntag Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,13 % 1 Monat +14,71 % 3 Monate +19,52 % 1 Jahr -11,00 %

Informationen zur Brenntag Aktie

Es gibt 144 Mio. Brenntag Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,86 Mrd. € wert.

Brenntag Aktie jetzt kaufen?

Ob die Brenntag Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Brenntag Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.