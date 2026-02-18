    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Rheinmetall Aktie heute im Plus (1.647,00€) - 18.02.2026

    Am 18.02.2026 ist die Rheinmetall Aktie, bisher, um +2,58 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Rheinmetall Aktie.

    Foto: Philipp Schulze - dpa

    Rheinmetall ist ein führender Anbieter von Verteidigungs- und Automobiltechnologien, spezialisiert auf militärische Systeme und Automobilkomponenten. Das Unternehmen bietet gepanzerte Fahrzeuge, Waffen, Munition und Automobilteile. Es ist ein bedeutender Akteur im europäischen Verteidigungssektor. Hauptkonkurrenten sind BAE Systems und Bosch. Rheinmetall besticht durch Innovationskraft und duale Marktpräsenz.

    Rheinmetall Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 18.02.2026

    Die Rheinmetall Aktie konnte bisher um +2,58 % auf 1.647,00 zulegen. Das sind +41,50  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Rheinmetall Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,26 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1.647,00, mit einem Plus von +2,58 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Rheinmetall Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -5,92 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um -0,34 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,42 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +3,26 % gewonnen.

    Rheinmetall Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,34 %
    1 Monat -14,42 %
    3 Monate -5,92 %
    1 Jahr +74,49 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung der Rheinmetall‑Aktie: Debatten, ob Friedenssignale die branchenweite Schwäche erklären, geringe Stückzahlen/Volatilität durch Kleinanleger, technische Analysen (akt. ~1.613 €, wichtiger Widerstand 1.760–1.800 €, Supports 1.350–1.420 & 1.500–1.560; Breakout erst bei Tagesschluss >1.800 €), fundamentale Aspekte wie Auftragslage, Produktionskapazitäten, Finanzierungsunsicherheit für Ukraine und ambitionierte Umsatzziele.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Informationen zur Rheinmetall Aktie

    Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 75,96 Mrd. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +5,14 %. Thales notiert im Plus, mit +4,22 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,57 %. Lockheed Martin legt um +0,02 % zu Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,54 %.

    Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Rheinmetall

    +1,74 %
    +2,41 %
    -14,42 %
    -5,92 %
    +74,49 %
    +538,20 %
    +1.798,82 %
    +2.461,90 %
    +70.400,65 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000



