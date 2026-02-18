Glencore überrascht mit Umsatzboom: Aktie schießt hoch!

Der Umsatz lag damit über den Erwartungen der Analysten der First National Bank, die einen Anstieg um 1,9 Prozent auf 235,3 Milliarden US-Dollar prognostizierten. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sank um 5,9 Prozent von 14,36 Milliarden US-Dollar auf 13,51 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn je Aktie betrug 0,03 US-Dollar, nach einem Verlust je Aktie von 0,13 US-Dollar im Jahr zuvor.

Glencore meldete am Mittwoch, dass es 2025 einen Nettogewinn von 363 Millionen US-Dollar, nach einem Verlust von 1,63 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 erzielt hat, wie Alliance News berichtet. Der Gewinn vor Steuern belief sich auf 321 Millionen US-Dollar, gegenüber 998 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Der Umsatz im Geschäftsjahr betrug 247,54 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg um 7,2 Prozent gegenüber 230,94 Milliarden US-Dollar, was die Rentabilität allerdings nicht steigern konnte.

Im Juli 2025 schloss Glencore die Fusion zwischen seiner ehemaligen Agrarbeteiligung Viterra und der in New York börsennotierten Bunge Global SA ab und sicherte sich damit einen Ertrag in Milliardenhöhe. Gary Nagle, CEO von Glencore kommentierte dies: "2025 war ein Jahr bedeutender Fortschritte, gekennzeichnet durch eine starke operative Leistung, die kontinuierliche Optimierung des Portfolios und eine klare Dynamik für unsere kupferbasierte Wachstumsstrategie."

Nagle ergänzte, dass der Bergbaukonzern zum zweiten Mal in Folge seine Prognose für die Produktionsmengen seiner wichtigsten Rohstoffe für das Gesamtjahr erfüllt, was die anhaltenden Vorteile vereinfachter Betriebsstrukturen widerspiegele. Die Kupferproduktion im zweiten Halbjahr 2025 lag bei über 500.000 Tonnen. Die Gesamtproduktion sank 2025 um 11 Prozent auf 851.600 Tonnen, verglichen mit 951.600 Tonnen im Jahr 2024.

Glencore erklärte, man wolle im Laufe des nächsten Jahrzehnts zu einem der weltweit größten Produzenten werden und prognostizierte eine jährliche Produktion von über 1 Million Tonnen bis Ende 2028. Bis 2035 strebt das Unternehmen eine Kupferproduktion von 1,6 Millionen Tonnen an. In einer separaten Mitteilung gab Glencore am Mittwoch bekannt, dass man mit Gecamines in der Demokratischen Republik Kongo eine Vereinbarung über den Landzugang für das Bergbauunternehmen, die Kamoto Copper Company getroffen habe. Gecamines ist Glencores bestehender Partner bei Kamoto Copper Company.

Das Abkommen ebnet den Weg für ein "umfassendes Paket" langfristiger Bergbaurechte und Pachtverträge, so das Unternehmen. Gecamines behält die Rechte an allen Erzvorkommen, die innerhalb des gepachteten Landpakets gewonnen werden.

Die Aktie steigt am Mittwoch um 4 Prozent. Ein Anteilschein kostet 5,75 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Glencore Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,09 % und einem Kurs von 5,755EUR auf Tradegate (18. Februar 2026, 10:22 Uhr) gehandelt.

