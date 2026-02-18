Siemens Aktie gewinnt an Wert - 18.02.2026

Die Siemens Aktie konnte bisher um +2,07 % auf 241,35€ zulegen. Das sind +4,90 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,25 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Siemens Aktie. Nach einem Plus von +0,25 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 241,35€, mit einem Plus von +2,07 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Siemens ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung spezialisiert hat. Es bietet industrielle Automatisierung, Energieerzeugung, Mobilitätslösungen und Medizintechnik an. Siemens konkurriert mit General Electric, ABB und Schneider Electric und zeichnet sich durch Innovation und globale Präsenz aus.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Siemens einen Gewinn von +7,67 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Aktie damit um -8,68 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,21 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Siemens auf -0,57 %.

Siemens Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,68 % 1 Monat -7,21 % 3 Monate +7,67 % 1 Jahr +4,53 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Siemens Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und technische Lage der Siemens-Aktie: Unklare Dividendenauszahlung, jüngste heftige Abverkäufe, Diskussionen zur 200‑Tage‑Linie und einem 38%‑Retracement, erhöhtes Volumen, Debatten über AI‑Risiken für Industrie‑Software, Vergleich mit Honeywell/ABB und mögliche Rebound‑Szenarien um ~230–250 €.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Siemens eingestellt.

Informationen zur Siemens Aktie

Es gibt 800 Mio. Siemens Aktien. Damit ist das Unternehmen 193,04 Mrd. € wert.

Siemens Aktie jetzt kaufen?

Ob die Siemens Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.