New Earth Resources erläutert integrierte hochauflösende luftgestützte geophysikalische Techniken für die gezielte Exploration von Seltenerdelementen auf seinem Seltenerdelement-Projekt Red Wine

Vancouver, British Columbia / 18. Februar 2026 / IRW-Press / NEW EARTH RESOURCES CORP. (CSE: EATH) („New Earth“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, wie integrierte hochauflösende luftgestützte geophysikalische magnetische und radiometrische Daten vorrangige Zonen für die gezielte Exploration von Seltenerdelementen auf seinem Projekt Red Wine Rare Earth Elements (REE) (das „Projekt“ oder die „Liegenschaft“) im Nordwesten von Neufundland und Labrador in der zentralen Region Labrador (Abb. 1) identifizieren.