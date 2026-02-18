    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNew Earth Resources AktievorwärtsNachrichten zu New Earth Resources
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    New Earth Resources erläutert integrierte hochauflösende luftgestützte geophysikalische Techniken für die gezielte Exploration von Seltenerdelementen auf seinem Seltenerdelement-Projekt Red Wine

    New Earth Resources erläutert integrierte hochauflösende luftgestützte geophysikalische Techniken für die gezielte Exploration von Seltenerdelementen auf seinem Seltenerdelement-Projekt Red Wine
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Vancouver, British Columbia / 18. Februar 2026 / IRW-Press / NEW EARTH RESOURCES CORP. (CSE: EATH) („New Earth“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, wie integrierte hochauflösende luftgestützte geophysikalische magnetische und radiometrische Daten vorrangige Zonen für die gezielte Exploration von Seltenerdelementen auf seinem Projekt Red Wine Rare Earth Elements (REE) (das „Projekt“ oder die „Liegenschaft“) im Nordwesten von Neufundland und Labrador in der zentralen Region Labrador (Abb. 1) identifizieren.

     

    New Earth beabsichtigt, integrierte magnetische (mag) und radiometrische (rad) Datensätze zu nutzen, um seine Explorationsstrategie zu optimieren. Dieser Ansatz konzentriert sich auf die Identifizierung von strukturellen Merkmalen und Mineralsignaturen, die für REE-Lagerstätten typisch sind.

     

    • Strukturelle Zielsetzung: Die kombinierten Datensätze identifizieren mehrere hochprioritäre Ziele, die mit REE-haltigen Intrusionskomplexen übereinstimmen.
    • Radiometrische Präzision:
      • Thorium-Korrelation: Anomalien mit hohem äquivalentem Thorium (eTh) zeigen eine starke räumliche Verbindung zu strukturellen Trends und lithologischen Kontakten.
      • Th/K-Verhältnis: Die Untersuchung auf Kalium (K), Thorium (Th) und Uran (U) hilft bei der Identifizierung erhöhter Thorium-zu-Kalium-Verhältniswerte (Th/K), einem wichtigen Indikator für die Anreicherung mit seltenen Erden insgesamt.
    • Magnetische Kartierung:
      • Lithologische Kontakte: Mit Hilfe magnetischer Daten werden Verwerfungen, Scherungen und Intrusionen kartiert, die alkalische Komplexe oder Karbonatite beherbergen.
      • Identifizierung von Anomalien: Das Team konzentriert sich auf magnetische Tiefpunkte (oft in Verbindung mit Karbonatiten) und magnetische Hochpunkte (in Verbindung mit REE-Lagerstätten, die Eisenoxid-Apatit enthalten).
    • Hochentwickelte Modellierung:
    • 3D-Inversion: Wird auf magnetische Daten angewendet, um die genaue Geometrie und Tiefe von Intrusionskörpern für potenzielle zukünftige Bohrziele zu definieren.
    • Geophysikalische Reaktionsmodellierung: Modellierung bekannter REE-Vorkommen auf der Liegenschaft, um den geologischen Rahmen zu präzisieren.
    • Bodenuntersuchungen:
      • Radiometrische Anomalien werden genutzt, um Boden- und Gesteinsproben in Gebieten mit der höchsten Oberflächenmineralisierung zu entnehmen.
      • Bodenbasierte Spektrometeruntersuchungen und Kartierungen, bei denen radiometrische Hochwerte und magnetische Anomalien zusammenfallen.

     

    Seite 1 von 4 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    New Earth Resources erläutert integrierte hochauflösende luftgestützte geophysikalische Techniken für die gezielte Exploration von Seltenerdelementen auf seinem Seltenerdelement-Projekt Red Wine Vancouver, British Columbia / 18. Februar 2026 / IRW-Press / NEW EARTH RESOURCES CORP. (CSE: EATH) („New Earth“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, wie integrierte hochauflösende luftgestützte geophysikalische magnetische und …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     