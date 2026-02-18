New Earth Resources erläutert integrierte hochauflösende luftgestützte geophysikalische Techniken für die gezielte Exploration von Seltenerdelementen auf seinem Seltenerdelement-Projekt Red Wine
Vancouver, British Columbia / 18. Februar 2026 / IRW-Press / NEW EARTH RESOURCES CORP. (CSE: EATH) („New Earth“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, wie integrierte hochauflösende luftgestützte geophysikalische magnetische und radiometrische Daten vorrangige Zonen für die gezielte Exploration von Seltenerdelementen auf seinem Projekt Red Wine Rare Earth Elements (REE) (das „Projekt“ oder die „Liegenschaft“) im Nordwesten von Neufundland und Labrador in der zentralen Region Labrador (Abb. 1) identifizieren.
New Earth beabsichtigt, integrierte magnetische (mag) und radiometrische (rad) Datensätze zu nutzen, um seine Explorationsstrategie zu optimieren. Dieser Ansatz konzentriert sich auf die Identifizierung von strukturellen Merkmalen und Mineralsignaturen, die für REE-Lagerstätten typisch sind.
- Strukturelle Zielsetzung: Die kombinierten Datensätze identifizieren mehrere hochprioritäre Ziele, die mit REE-haltigen Intrusionskomplexen übereinstimmen.
-
Radiometrische Präzision:
- Thorium-Korrelation: Anomalien mit hohem äquivalentem Thorium (eTh) zeigen eine starke räumliche Verbindung zu strukturellen Trends und lithologischen Kontakten.
- Th/K-Verhältnis: Die Untersuchung auf Kalium (K), Thorium (Th) und Uran (U) hilft bei der Identifizierung erhöhter Thorium-zu-Kalium-Verhältniswerte (Th/K), einem wichtigen Indikator für die Anreicherung mit seltenen Erden insgesamt.
-
Magnetische Kartierung:
- Lithologische Kontakte: Mit Hilfe magnetischer Daten werden Verwerfungen, Scherungen und Intrusionen kartiert, die alkalische Komplexe oder Karbonatite beherbergen.
- Identifizierung von Anomalien: Das Team konzentriert sich auf magnetische Tiefpunkte (oft in Verbindung mit Karbonatiten) und magnetische Hochpunkte (in Verbindung mit REE-Lagerstätten, die Eisenoxid-Apatit enthalten).
- Hochentwickelte Modellierung:
- 3D-Inversion: Wird auf magnetische Daten angewendet, um die genaue Geometrie und Tiefe von Intrusionskörpern für potenzielle zukünftige Bohrziele zu definieren.
- Geophysikalische Reaktionsmodellierung: Modellierung bekannter REE-Vorkommen auf der Liegenschaft, um den geologischen Rahmen zu präzisieren.
-
Bodenuntersuchungen:
- Radiometrische Anomalien werden genutzt, um Boden- und Gesteinsproben in Gebieten mit der höchsten Oberflächenmineralisierung zu entnehmen.
- Bodenbasierte Spektrometeruntersuchungen und Kartierungen, bei denen radiometrische Hochwerte und magnetische Anomalien zusammenfallen.