Bayer Aktie im Ausverkauf - -6,24 % - 18.02.2026

Am heutigen Handelstag musste die Bayer Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -6,24 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,19 %, geht es heute bei der Bayer Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Bayer ist ein führendes Life-Science-Unternehmen, das sich auf Gesundheit und Ernährung spezialisiert hat. Es bietet Pharmazeutika, Pflanzenschutzmittel und Saatgut an. Bayer hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Unternehmen wie BASF, Syngenta und Pfizer. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine Innovationskraft in Forschung und Entwicklung.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Bayer-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +78,52 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bayer Aktie damit um +7,38 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,80 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Bayer auf +33,77 %.

Bayer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,38 % 1 Monat +12,80 % 3 Monate +78,52 % 1 Jahr +132,04 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung der Bayer-Aktie nach dem Glyphosat-Vergleich: Analysten sehen den Schritt als Chance, Rechtsrisiken zu reduzieren und nennen Kursziele von rund 50–54,5 €, eine mögliche Aufspaltung könnte zusätzlich ~10 €/Aktie bringen. Diskutiert werden weiter Gerichtszustimmungen/SC-Entscheidungen, PCB-Risiken, Einfluss auf EPS/Dividende durch Kapitalerhöhung sowie techn. Marken (50 € Widerstand, 60–70 € als mögliches Ziel).

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.

Informationen zur Bayer Aktie

Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 46,18 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Bayer

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,97 %. Novartis notiert im Plus, mit +0,21 %. Pfizer notiert im Plus, mit +0,17 %. Sanofi verliert -0,63 % Roche Holding notiert im Minus, mit -0,15 %.

Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.