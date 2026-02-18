    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    Bayer Aktie im Ausverkauf - -6,24 % - 18.02.2026

    Am 18.02.2026 ist die Bayer Aktie, bisher, um -6,24 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Bayer Aktie.

    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    Bayer ist ein führendes Life-Science-Unternehmen, das sich auf Gesundheit und Ernährung spezialisiert hat. Es bietet Pharmazeutika, Pflanzenschutzmittel und Saatgut an. Bayer hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Unternehmen wie BASF, Syngenta und Pfizer. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine Innovationskraft in Forschung und Entwicklung.

    Bayer Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 18.02.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Bayer Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -6,24 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,19 %, geht es heute bei der Bayer Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Bayer-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +78,52 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bayer Aktie damit um +7,38 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,80 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Bayer auf +33,77 %.

    Bayer Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,38 %
    1 Monat +12,80 %
    3 Monate +78,52 %
    1 Jahr +132,04 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung der Bayer-Aktie nach dem Glyphosat-Vergleich: Analysten sehen den Schritt als Chance, Rechtsrisiken zu reduzieren und nennen Kursziele von rund 50–54,5 €, eine mögliche Aufspaltung könnte zusätzlich ~10 €/Aktie bringen. Diskutiert werden weiter Gerichtszustimmungen/SC-Entscheidungen, PCB-Risiken, Einfluss auf EPS/Dividende durch Kapitalerhöhung sowie techn. Marken (50 € Widerstand, 60–70 € als mögliches Ziel).

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.

    Informationen zur Bayer Aktie

    Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 46,18 Mrd. € wert.

    Schwung durch Glyphosat-Vergleich ebbt ein wenig ab bei Bayer


    Bei den Bayer-Aktionären scheint sich am Mittwoch die Euphorie vom Vortag über den Glyphosat-Vergleich etwas zu legen. Am Dienstagnachmittag war der Aktienkurs erstmals seit Sommer 2023 fast wieder auf 50 Euro geklettert, nachdem der Pharma- und …

    Dax wieder über 25.000 Punkte - Bayer weiter im Fokus


    Der Dax dürfte am Mittwoch erneut über die runde Marke von 25.000 Punkten klettern. Knapp eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,2 Prozent auf 25.056 Punkte. Seit Mitte Januar versucht …

    Die größten Aufsteiger der Woche vom 11.02.-18.02.2026 in der wO Community


    Liebe wallstreetONLINE Nutzer, in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Bayer

    BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,97 %. Novartis notiert im Plus, mit +0,21 %. Pfizer notiert im Plus, mit +0,17 %. Sanofi verliert -0,63 % Roche Holding notiert im Minus, mit -0,15 %.

    Bayer Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Bayer

    -6,90 %
    +7,38 %
    +12,80 %
    +78,52 %
    +132,04 %
    -17,23 %
    -9,08 %
    -48,98 %
    +220,78 %
    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001



