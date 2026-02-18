Druck auf Russland erhöhen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Politikwissenschaftler Nico Lange dringt angesichts der Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Kriegs auf mehr Druck auf Russlands Präsident Wladimir Putin. "Die Ukraine ist schon seit März 2025 zu einem bedingungslosen Waffenstillstand bereit an den jetzigen Frontlinien", sagte der Sicherheitsexperte dem Inforadio des RBB. "Es liegt aber an Putin und an Russland und solange man da keinen Druck macht, wird es nicht funktionieren." Es sei ein Mythos zu glauben, "man müsste nur mal mit Putin reden und dann würde das schon".

In Genf verhandeln die Ukraine und Russland über ein Ende des vierjährigen Krieges. Der erste von zwei Verhandlungstagen in Genf endete am Dienstag ohne greifbare Ergebnisse. Die Gespräche fanden unter Vermittlung des US-Sondergesandten Steve Witkoff statt. Es gab auch Verhandlungsrunden in Abu Dhabi. Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion. US-Präsident Donald Trump versucht, die Ukraine und Russland zu einem Ende des Krieges zu bewegen.