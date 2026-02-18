Der hohe Silberpreis hat jetzt diesem Unternehmen +8.173 % Gewinn beschert

Zwar war die Volatilität bei Edelmetallen, allen voran Silber , zuletzt enorm, doch gegenüber dem Stand vor einem Jahr steht noch immer ein Plus von 130 Prozent zu Buche. Das sorgt für starke Geschäfte bei Förderern wie Hecla Mining , wie die am Dienstagabend vorgelegten Zahlen eindrucksvoll beweisen.

Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse von 245,1 auf 448,1 Millionen US-Dollar zu. Das entspricht einem Anstieg von 82,8 Prozent und konnte die Erwartungen um beeindruckende 92,8 Millionen US-Dollar übertreffen. Maßgeblich für das deutlich gesteigerte Umsatzergebnis waren höhere realisierte Verkaufspreise für Metalle.

So kletterte beispielsweise der Erlös pro Feinunze Silber von 30,19 auf 69,28 US-Dollar. Auch bei Gold war ein ähnlicher starker Anstieg von 2.656 US-Dollar auf 4.210 US-Dollar zu verzeichnen, während die Preise bei den Nebenprodukten Zink und Blei stagnierten – hier kam es erst in den vergangenen Wochen zu signifikanten Kursaufschlägen.

Nettogewinn legt um mehr als 8.000 Prozent zu

Auch die Ertragslage verbesserte sich durch den Umsatzanstieg deutlich. Im Vorjahresquartal hatte Hecla Mining einen Nettogewinn von nur 1,6 Millionen US-Dollar erzielt. Dieser kletterte nun auf 134,3 Millionen US-Dollar – eine phänomenale Steigerung um 8.173 Prozent. Pro Aktie entspricht das einen Gewinn von 0,20 US-Dollar nach 0,00 US-Dollar vor 12 Monaten.

Beim bereinigten EBITDA fiel der Anstieg etwas weniger beeindruckend aus. Dieses kletterte von 86,1 auf 251,1 Millionen US-Dollar. Zwar legten die Produktkosten um rund 15 Millionen US-Dollar auf knapp 200 Millionen US-Dollar zu, doch die höheren Verkaufspreise machten das mühelos wett.

Kaum noch Schulden, zufriedenstellende Prognose für 2026

Durch die Gewinnexplosion konnte der Konzern seine Finanzlage erheblich verbessern. Die Gesamtverschuldung sank von 550,7 auf 275,8 Millionen US-Dollar. Bei den Nettoverbindlichkeiten wurde sogar eine Verbesserung von 523,8 auf nur noch 34,2 Millionen US-Dollar erzielt. Das entspricht weniger als einem Zehntel des EBITDA und ist eine hervorragende Verschuldungsquote.

Für 2026 plant Hecla Mining, das ausschließlich auf dem nordamerikanischen Kontinent tätig ist, mit einer Fördermenge von 15,1 bis 16,5 Millionen Feinunzen Silber. Das würde gegenüber dem Produktionsergebnis von 2025 in Höhe von 17,0 Millionen US-Dollar einen Rückschritt darstellen. Die Gesamtgestehungskosten (AISC) sollen zwischen 15,00 und 16,25 US-Dollar pro Feinunze liegen nach 11,28 US-Dollar im vergangenen Jahr. In dieser Guidance wird die kostengünstig produzierende Keno-Hill-Mine allerdings nicht berücksichtigt, sodass die tatsächlichen AISC niedriger sein dürften.

Investoren zufrieden, Aktie zur Wochenmitte vor Erholung

Nach einem Minus von 6 Prozent im regulären Handel legten die Anteile in der US-Nachbörse um 2,3 Prozent zu. Anlegerinnen und Anleger honorierten das Gesamtpaket aus übertroffenen Erwartungen, drastisch reduzierter Nettoverschuldung und zufriedenstellendem Ausblick auf 2026.

Gegenüber dem Stand vor einem Jahr haben sich die Anteile um mehr als 280 Prozent verteuert. Das spiegelt das verbesserte Finanzergebnis wider. Gegenüber ihrem Allzeithoch bei 34,17 US-Dollar hat die Aktie zuletzt aber stark zurückgesetzt – eine Folge der geplatzten Spekulationsblase bei Silber und einem dramatischen Preisrückgang von 121,60 auf zuletzt rund 76 US-Dollar pro Feinunze.

Fazit: Starke Geschäftsentwicklung, aber hoher Bewertungsaufschlag

Hecla Mining liefert dank der Silberpreis-Explosion stark verbesserte Ergebnisse und eine inzwischen makellose Bilanz. Mit einem KGVe von 30,3 für 2026 und 19,1 für 2026 ist das Unternehmen allerdings bereits ambitioniert bewertet, selbst wenn Silber und Gold auf einem anhaltend hohen Niveau verharren sollte. Der Branchendurchschnitt liegt für 2026 bei 19, dem gegenüber handelt Hecla Mining mit einem deutlichen Aufschlag.

Der ist zwar in Teilen gerechtfertigt, weil die Produktion vollständig im politisch und wirtschaftlich sicheren Kanada liegt, während auch die zahlreichen Explorationsprojekte in den USA als überwiegend sicher gelten dürften. Der gegenwärtige Aufschlag ist aber nur anhaltender operativer Exzellenz und hohen Preisen für Silber und Gold zu verteidigen. Kommt es hier zu Preisrückgängen, dürften das Anlegerinnen und Anleger von Hecla Mining überproportional zu spüren bekommen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion