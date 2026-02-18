    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Dax steigt deutlich über 25.000 Punkte

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist zum Start am Mittwoch mit Schwung über die runde Marke von 25.000 Punkten gestiegen. Wenige Minuten nach der Xetra-Eröffnung gewann der deutsche Leitindex 0,63 Prozent auf 25.157 Punkte.

    Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten legte um 0,31 Prozent auf 31.541 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zog um 0,5 Prozent an.

    Seit Mitte Januar versucht der Dax, die Charthürde bei 25.000 Punkten nachhaltig zu überwinden. Letztlich fehlten bisher die Anschlusskäufe.

    Kapitalmarktexperte Martin Utschneider vom Broker RoboMarkets sieht das Börsenbarometer mittelfristig weiter in einer Konsolidierung, die langfristige Tendenz zeige einen intakten Aufwärtstrend./ajx/jha/




