Aktien Frankfurt Eröffnung
Dax steigt deutlich über 25.000 Punkte
- Dax über 25.000, eröffnete bei 25.157 (+0,63%).
- MDax 31.541 (+0,31%) EuroStoxx50 +0,5% kräftig
- Seit Jan kein Anschlusskauf; Konsolidierung ok
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist zum Start am Mittwoch mit Schwung über die runde Marke von 25.000 Punkten gestiegen. Wenige Minuten nach der Xetra-Eröffnung gewann der deutsche Leitindex 0,63 Prozent auf 25.157 Punkte.
Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten legte um 0,31 Prozent auf 31.541 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zog um 0,5 Prozent an.
Seit Mitte Januar versucht der Dax, die Charthürde bei 25.000 Punkten nachhaltig zu überwinden. Letztlich fehlten bisher die Anschlusskäufe.
Kapitalmarktexperte Martin Utschneider vom Broker RoboMarkets sieht das Börsenbarometer mittelfristig weiter in einer Konsolidierung, die langfristige Tendenz zeige einen intakten Aufwärtstrend./ajx/jha/
Während andere im noch laut „Long!“ oder „Short!“ rufen – je nachdem, was die letzte 5-Minuten-Kerze gerade emotional hergibt – arbeite ich lieber mit Struktur statt Lautstärke.
Mein Fahrplan ist klar definiert:
Zunächst sehe ich die Short-Seite im Vorteil mit einem ersten Zielbereich bei 24.350–24.410 Punkten. Dort erwarte ich eine technische Reaktion – nicht, weil ich es hoffe, sondern weil dort Liquidität liegt.
Kommt die erwartete Gegenbewegung, plane ich eine Erholung in Richtung 24.790 Punkte – klassischer Pullback in ein übergeordnet schwächeres Marktumfeld.
Zeigt der Markt dort Schwächesignale, wird erneut Position aufgebaut.
Das mittelfristige Ziel bis Mitte/Ende März liegt bei 23.680 Punkten – saubere Unterstützungszone, kein Fantasiewert.
Der Unterschied?
Ich handle Szenarien, keine Schlagworte.
Ich definiere Marken, bevor ich Meinungen äußere.
Und ich plane die Route, bevor ich aufs Gaspedal drücke.
Trading ist kein Stimmungsbarometer –
es ist Risikomanagement mit Kursziel.