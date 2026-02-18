JPMORGAN stuft RYANAIR HLDGS auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ryanair mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Harry Gowers wertete am Dienstag den monatlichen Preismonitor für europäische Billigfluggesellschaften mit den Daten von RDC Aviation aus. Im Januar seien die Preise im Vergleich zum Vormonat stärker gestiegen als im Dezember - bei Easyjet und Ryanair sogar um 8 Prozent. Insgesamt deuteten die RDC-Daten auf eine solide Preisentwicklung im ersten Quartal hin, was mit den positiven kurzfristigen Unternehmenskommentaren von Ende Januar übereinstimme. Gowers bleibt jedoch vorsichtig im Hinblick auf Kurzstreckenflüge, insbesondere bei stärker auf Großbritannien fokussierten Fluggesellschaften. Im Sommer könnte nämlich ein Überangebot bestehen./ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 19:31 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,65 % und einem Kurs von 27,65EUR auf Tradegate (18. Februar 2026, 09:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Harry J Gowers

Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 38

Kursziel alt: 38

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

