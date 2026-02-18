    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRyanair Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Ryanair Holdings
    JPMORGAN stuft RYANAIR HLDGS auf 'Overweight'

    Foto: Siarhei - 356130783
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ryanair mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Harry Gowers wertete am Dienstag den monatlichen Preismonitor für europäische Billigfluggesellschaften mit den Daten von RDC Aviation aus. Im Januar seien die Preise im Vergleich zum Vormonat stärker gestiegen als im Dezember - bei Easyjet und Ryanair sogar um 8 Prozent. Insgesamt deuteten die RDC-Daten auf eine solide Preisentwicklung im ersten Quartal hin, was mit den positiven kurzfristigen Unternehmenskommentaren von Ende Januar übereinstimme. Gowers bleibt jedoch vorsichtig im Hinblick auf Kurzstreckenflüge, insbesondere bei stärker auf Großbritannien fokussierten Fluggesellschaften. Im Sommer könnte nämlich ein Überangebot bestehen./ck/ag


    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 19:31 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 00:15 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,65 % und einem Kurs von 27,65EUR auf Tradegate (18. Februar 2026, 09:23 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Harry J Gowers
    Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 38
    Kursziel alt: 38
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



