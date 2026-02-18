WARBURG RESEARCH stuft Dürr auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Dürr nach Eckdaten zum vergangenen Geschäftsjahr mit einem Kursziel von 29,50 Euro auf "Buy" belassen. Das Nettoergebnis des Maschinenbauers liege sowohl über seiner Schätzung als auch über der Unternehmensplanung, schrieb Christian Cohrs am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Insgesamt bestätigten die Resultate seinen positiven Blick auf die Aktie. Noch wichtiger sei allerdings der Ausblick, den Dürr am 5. März geben dürfte./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Duerr Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,43 % und einem Kurs von 24,25EUR auf Tradegate (18. Februar 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Christian Cohrs

Analysiertes Unternehmen: Dürr

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 29,50

Kursziel alt: 29,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



