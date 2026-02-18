WARBURG RESEARCH stuft Dürr auf 'Buy'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Dürr nach Eckdaten zum vergangenen Geschäftsjahr mit einem Kursziel von 29,50 Euro auf "Buy" belassen. Das Nettoergebnis des Maschinenbauers liege sowohl über seiner Schätzung als auch über der Unternehmensplanung, schrieb Christian Cohrs am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Insgesamt bestätigten die Resultate seinen positiven Blick auf die Aktie. Noch wichtiger sei allerdings der Ausblick, den Dürr am 5. März geben dürfte./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Duerr Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,43 % und einem Kurs von 24,25EUR auf Tradegate (18. Februar 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Christian Cohrs
Analysiertes Unternehmen: Dürr
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 29,50
Kursziel alt: 29,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Christian Cohrs
Analysiertes Unternehmen: Dürr
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 29,50
Kursziel alt: 29,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte