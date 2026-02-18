Duerr Aktie klettert deutlich - 18.02.2026

Die Duerr Aktie notiert aktuell bei 24,100€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,22 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,975 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +190,03 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Duerr Aktie. Nach einem Plus von +190,03 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 24,100€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Dürr ist ein führender Anbieter von Produktionssystemen für die Automobilindustrie, mit Fokus auf Innovation und Effizienz. Wichtige Konkurrenten sind ABB und Siemens. Ihre Stärke liegt in fortschrittlichen Lackier- und Montagesystemen.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Duerr Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Duerr Aktie damit um -2,32 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,49 %. Im Jahr 2026 gab es für Duerr bisher ein Plus von +3,12 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,16 % geändert.

Duerr Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,32 % 1 Monat -1,49 % 3 Monate +18,23 % 1 Jahr -8,82 %

Informationen zur Duerr Aktie

Es gibt 69 Mio. Duerr Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,65 Mrd.EUR € wert.

Das Analysehaus Warburg Research hat Dürr nach Eckdaten zum vergangenen Geschäftsjahr mit einem Kursziel von 29,50 Euro auf "Buy" belassen. Das Nettoergebnis des Maschinenbauers liege sowohl über seiner Schätzung als auch über der …

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Dürr nach überraschend vorgelegten Eckzahlen für 2025 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Der Auftragseingang des auf die Autoindustrie ausgerichteten Maschinen- und …

Der Dax dürfte am Mittwoch erneut über die runde Marke von 25.000 Punkten klettern. Knapp eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,2 Prozent auf 25.056 Punkte. Seit Mitte Januar versucht …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von ABB und Co.

ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,33 %.

Duerr Aktie jetzt kaufen?

Ob die Duerr Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Duerr Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.