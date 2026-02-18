Wirtschaft
2025 wurden bundesweit knapp 130.000 digitale Bauanträge gestellt
Im vergangenen Jahr nutzten zwölf Bundesländer gemeinsam eine Software für die digitale Baugenehmigung, die von Mecklenburg-Vorpommern nach dem "Einer-für-alle-Prinzip" entwickelt wurde. 2025 wurden hierüber 72.000 papierlose Anträge eingereicht, wie das Bauministerium von Mecklenburg-Vorpommern dem "Handelsblatt" mitteilte. Bayern nutzt seit 2021 ein eigenes System für digitale Baugenehmigungen. Nach Angaben des Bayerischen Bauministeriums gingen 2025 über 47.000 Bauanträge digital ein. Zum Jahresstart wechselte der Freistaat nun zur Mitnutzung des gemeinsamen Verfahrens.
Berlin, Brandenburg und Hessen setzen weiterhin auf eigene Anwendungen für digitale Baugenehmigungen. In der Hauptstadt gingen laut Senat im vergangenen Jahr gut 2.000 digitale Anträge ein. In Hessen wurden 2025 nach Angaben des hessischen Wirtschaftsministeriums 5.000 digitale Bauanträge eingereicht. Brandenburg konnte auf Anfrage keine Zahlen zur digitalen Baugenehmigung vorlegen. Bundesweit gibt es 943 untere Bauaufsichtsbehörden, die für Baugenehmigungen zuständig sind. Nur wenige von ihnen sind schon an Verfahren mit digitaler Baugenehmigung angeschlossen.
Unter Berücksichtigung einer ersten Einschätzung sämtlicher Auszahlungen für Rechtsstreitigkeiten in Höhe von circa 5 Milliarden Euro in diesem Jahr geht Bayer für 2026 von einem negativen Free Cashflow aus. Um die Vergleichsvereinbarungen in den Finanzzahlen zu berücksichtigen, verschiebt Bayer die Bilanz-Pressekonferenz auf den 4. März 2026.
Die unmittelbare Finanzierung der Vergleiche sowie bestimmter Anleihefälligkeiten ist durch eine Kreditlinie von 8 Milliarden US-Dollar gesichert. Die Ausfinanzierung soll über Anleihen sowie Instrumente erfolgen, die Ratingagenturen eigenkapitalähnlich einstufen (Equity‑Credit) – und nicht über eine Kapitalerhöhung.
Der Termin für die mündliche Anhörung vorm SCOTUS steht seit gestern fest. Sie findet am 27.04.2026 statt.