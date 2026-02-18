UBS stuft BAYER AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer anlässlich des Glyphosat-Vergleichs in den USA mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Neutral" belassen. Die entscheidende Frage sei, ob sich genügend Kläger für einen Vergleich entscheiden, bevor der oberste US-Gerichtshof eine Grundsatzentscheidung fälle, schrieb Matthew Weston am Dienstagabend. Dabei geht es darum, ob hinreichend vor Risiken im Umgang mit dem Unkrautvernichter gewarnt wurde. Bayer erhofft sich eine Präzedenzentscheidung. Der Zeitplan für den Zustimmungsprozess der Kläger zum Vergleich sei aktuell unklar, so Weston. Die Entscheidung des Supreme Courts wird von dem UBS-Experten Ende Juni erwartet./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 21:33 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,69 % und einem Kurs von 45,88EUR auf Tradegate (18. Februar 2026, 09:31 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Matthew Weston

Analysiertes Unternehmen: BAYER AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 32

Kursziel alt: 32

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



